В ходе исследования стало понятно, что этого достаточно, чтобы обезопасить свои глаза от проблем в будущем.

Исследователи обнаружили полезную закуску, способную защитить зрение. Согласно новому исследованию, ежедневное употребление примерно 50–60 фисташек значительно повышает уровень пигментов в глазах, защищающих от повреждений "синим светом", особенно с возрастом, пишет Best Life.

В январе в журнале Journal of Nutrition была опубликована работа, в которой команда ученых проверила, как содержащийся в фисташках лютеин — соединение с антиоксидантными свойствами — влияет на зрение.

В исследовании участвовали 36 человек в возрасте от 40 до 70 лет с низким содержанием лютеина в рационе. Их разделили на две группы: одна ела не менее 50 грамм несоленых фисташек в день, другая продолжала питаться как обычно. В течение 12 недель исследователи оценивали здоровье глаз участников с помощью метода гетерохроматической фликер-фотометрии для измерения оптической плотности макулярного пигмента (MPOD) в сетчатке.

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Эти пигменты выполняют защитную функцию, действуя как естественные солнечные очки, которые блокируют вредный синий свет. Со временем потеря этих пигментов может привести к возрастной макулодистрофии — одной из главных причин слепоты у пожилых. Кроме состояния зрения, ученые также отслеживали уровень лютеина в крови участников.

Что показали результаты

Уже к середине исследования у группы, употреблявшей фисташки, был зафиксирован заметный рост уровня MPOD и повышение содержания лютеина в крови. Эти показатели сохранялись вплоть до 12-й недели, что говорит о стабильном положительном эффекте.

Участники из контрольной группы, не изменившие рацион, улучшений не продемонстрировали. "Наши выводы показывают, что фисташки могут приносить ощутимую пользу для здоровья глаз", — отметила доктор философии, нейропсихолог и ведущий автор исследования Тэмми Скотт.

Почему фисташки — удачный источник лютеина

Парадоксально, но фисташки не являются лидерами по содержанию лютеина среди продуктов. Однако они выгодно отличаются тем, что содержат натуральные жиры, способствующие усвоению этого антиоксиданта.

"Лютеин содержится также в авокадо и темной листовой зелени. Но для его эффективного усвоения необходимы жиры, такие как орехи, семена, масла или жирная рыба — например, лосось", — объясняет диетолог-кардиолог Мишель Раутенштайн. Фисташки обеспечивают сочетание нужных жиров и лютеина в одной удобной форме, делая их простой и полезной закуской.

Добавив всего горсть фисташек в ежедневный рацион, вы сможете повысить потребление лютеина, что крайне важно для защиты глаз.

Дополнительные полезные свойства лютеина

Помимо пользы для зрения, лютеин может положительно влиять на мозг. По словам доктора Элизабет Джонсон, участвовавшей в исследовании, "лютеин проникает через гематоэнцефалический барьер, помогая снижать окислительный стресс и воспаление".

Кроме того, лютеин может поддерживать здоровье кожи, сердца и всего организма. Это жирорастворимый антиоксидант, обладающий мощным противовоспалительным действием.

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