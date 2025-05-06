Она сейчас находится во Франции.

Модель и ведущая Александра Кучеренко во второй раз за последнее время уехала в Париж, где снялась в новой фотосессии. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитость позировала в разных образах вместе со своим партнером. Как призналась девушка, мужчина говорит только на французском языке, однако это не помешало им сделать качественный контент для рекламы одного из брендов.

"Партнер-модель говорит только на французском, но смог объяснить, что на самом деле – пожарный", – объяснила модель.

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Стоит отметить, что недавно Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров подтвердили свой развод. Они не стали вдаваться в подробности, однако сообщили, что никаких измен не было и они расстались с уважением друг к другу.

"И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашей, между нами двумя. За закрытой дверью семьи, которую нам не удалось сохранить. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь – они не семейные", - уточнил Дмитрий.

Также Александра рассказала, как себя чувствует после развода.

"Спасибо за все ваши сообщения. Но все ок. И будет весна", - написала Кучеренко.

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