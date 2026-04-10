Майор ВСУ объяснил, зачем россияне обстреливают Никополь

В Никополе в марте и апреле значительно возросло число жертв российских обстрелов.

Российские захватчики стремятся запугать местное население и заставить людей покинуть такие города, как Никополь, чтобы остановить там работу предприятий и выплаты налогов в государственный бюджет Украины. Об этом майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук сообщил в эфире Radio NV.

Он отметил, что в марте этого года в Никополе в результате российских обстрелов 5 погибших и 50 раненых, а только за неделю апреля – 10 погибших и 90 раненых.

"Эти цифры растут почти вдвое. С конца марта россияне начали разбрасывать с дронов листовки о приближении штурмов города с призывом к местным жителям не передвигаться на гражданском транспорте, так как он будет атакован. То есть, это типичная информационно-психологическая операция. Они начинают применять различные типы дронов по городу", – сказал Ткачук.

Кроме того, ухудшение ситуации связано с тем, что в оккупированный Энергодар захватчики ввели определенные бригады беспилотных систем, действующие по стандартам известного российского "Рубикона".

"На самом деле это тот факт, что не хватает обороны города, не хватает того, что обеспечивают сегодня Силы обороны. Это факт. Об этом нужно говорить. И в этой ситуации Генштаб должен был бы отреагировать качественно и усилить оборону таких промышленных городов. Потому что это города, которые делают экономику. Это города, которые очень важны", – отметил Ткачук.

При этом он добавил, что российские листовки о форсировании Днепра не соответствуют действительности.

"Они не будут форсировать Днепр. Это нереально. У них нет, на сегодняшний момент, возможности. Но их задача – запугать гражданских так, чтобы люди уезжали, город становился пустыней и фактически останавливались предприятия, которые платят большие налоги, за счет которых мы можем выживать и Украина может воевать", – подчеркнул Ткачук.

По его мнению, нужно не только усиливать противовоздушную оборону таких городов, но и обеспечивать работу по оккупационным экипажам по ту сторону линии боевого столкновения.

Трагический удар по Никополю 4 апреля

Как сообщал УНИАН, 4 апреля российские оккупанты нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек, еще 19 получили ранения.

