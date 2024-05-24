В перечень вошел и крейсер "Москва", который был гордостью Черноморского флота РФ.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины наши военные уничтожили или поразили немало кораблей Черноморского флота РФ, включая подводную лодку. Не имея собственных военных кораблей, украинские силы полагаются на беспилотные морские дроны и противокорабельные ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по военно-морским силам России.

В начале вторжения в 2022 году российский флот имел около 80 боевых кораблей, в том числе большие боевые корабли, десантные суда, подводные лодки, патрульные катера и тральщики. Издание Business Insider собрало хронологию и рассказало, какие корабли РФ и когда поражала Украина.

"Саратов". Март 2022 года

Видео дня

Этот корабль во время стоянки в оккупированном Бердянске Запорожской области 24 марта 2022 года украинские силы потопили баллистической ракетой малой дальности "Точка-У". Известно, что "Саратов" мог перевозить около 400 военнослужащих, а также 20 основных боевых танков или 45 бронемашин.

"Москва". Апрель 2022 года

Черноморский флот РФ потерпел значительный удар, потеряв свой флагман, крейсер "Москва". Он был потоплен 14 апреля 2022 года. Это был первый случай, когда российский флагманский корабль был потоплен врагом со времен русско-японской войны в начале 1900-х годов.

Отмечается, что в начале вторжения "Москва" обеспечивал воздушное прикрытие других российских военных кораблей и помог захватить остров Змеиный в конце февраля 2022 года. Украина поразила крейсер дальнобойными ракетами "Нептун".

"Василий Бех". Июнь 2022 года

Российский спасательный буксир был поражен 17 июня 2022 года. Украинские военные заявили, что нанесли удар и "успешно демилитаризовали" его двумя противокорабельными ракетами "Гарпун". Эта атака стала первым случаем, когда Украина поразила российское судно противокорабельным оружием, поставленным Западом.

"Иван Голубец". Октябрь 2022 года

Российский тральщик "Иван Голубец" был поврежден в результате "массированной атаки" на Севастополь 29 октября.

"Оленегорский горняк". Август 2023 года

4 августа 2023 года российский военный корабль получил серьезные повреждения после того, как его поразил украинский морской дрон, оснащенный взрывчаткой.

"Минск". Сентябрь 2023 года

13 сентября 2023 года был поражен десантный корабль класса "Ропуха" – "Минск", который находился в сухом доке на техническом обслуживании на судостроительном заводе в оккупированном Россией Крыму.

"Ростов-на-Дону". Сентябрь 2023 года

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" была поражена в тот же день, что и "Минск" – 13 сентября. Она "получила катастрофические повреждения".

"Аскольд". Ноябрь 2023 года

Корабль "Аскольд" был поражен 4 ноября во время удара по заводу "Залив". Он даже не успел стать частью Черноморского флота РФ.

"Новочеркасск". Декабрь 2023 года

Российский корабль "Новочеркасск" был поражен неподалеку от Феодосии 26 декабря.

"Ивановец". Январь 2024 года

Во время ночной операции 31 января украинское спецподразделение потопило малый военный корабль "Ивановец" шестью военно-морскими беспилотниками.

"Цезарь Куников". Февраль 2024 года

Корабль "Цезарь Куников" был потоплен 14 февраля. Корабль отправили на дно с помощью морских беспилотников MAGURA.

"Сергей Котов". Март 2024 года

Украина пыталась потопить российский корабль "Сергей Котов" не один раз. Украинские силы трижды атаковали судно стоимостью 65 миллионов долларов – в июле, августе и сентябре 2023 года – до того, как беспилотники успешно потопили его утром 5 марта 2024 года.

"Ямал" и "Азов". Март 2024 года

23 марта украинские войска атаковали корабли "Ямал" и "Азов", которые прошли ремонт на судостроительном заводе всего за два года до этого.

"Иван Хурс". Март 2024 года

Сначала Украина заявила об ударах по российским военным кораблям "Ямал" и "Азов". Но через два дня украинские военные сообщили, что удар был нанесен еще по двум кораблям российского флота, в частности судну "Иван Хурс". Оно было поражено в ночь на 24 марта.

"Константин Ольшанский". Март 2024 года

Большой десантный корабль "Константин Ольшанский" также попал под массированный ракетный удар 26 марта. Известно, что ранее корабль принадлежал Украине, однако россияне "присвоили" его, оккупировав Крым в 2014 году.

"Ковровец". Май 2024 года

Тральщик "Ковровец" был уничтожен во время одной из последних атак – 19 мая. Этот корабль советских времен мог обнаруживать мины на глубине до 500 футов и был вооружен двумя 30-мм морскими пушками АК-230М. На нем была установлена радиолокационная система высокого разрешения "Рысь".

"Циклон". Май 2024 года

Вскоре после поражения "Ковровца" стало известно, что под удар мог попасть и малый ракетный корабль "Циклон". Он стал одной из самых значительных потерь Черноморского флота России – корабль был последним российским ракетоносителем, который базировался в оккупированном Крыму.

"Циклон" вошел в состав Черноморского флота менее года назад, в июле 2023 года. Он был спущен на воду лишь за три года до этого.

Поражение корабля "Циклон"

Под одной из последних атак по оккупированному Крыму Россия потеряла корабль – речь о "Циклоне". Российские телеграм-каналы писали, что что малый ракетный корабль оккупантов был поражен ракетами ATACMS.

Его поражение на днях официально подтвердили в Генштабе ВСУ. Однако там не называли, каким именно оружием было поражено российское судно.

Примечательно, что за все время пребывания в строю этот корабль не выпустил ни одной ракеты. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что "Циклон" фактически был "недоделанным".

Вас также могут заинтересовать новости: