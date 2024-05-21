Корабль был поражен в ночь на 19 мая.

Украина поразила российский корабль "Циклон" во временно оккупированном Крыму.

Эту информацию официально подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что корабль был поражен в ночь на 19 мая.

"По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800", – говорится в сообщении. Видео дня

Поражение "Циклона": что известно

В ночь на 19 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В сети писали, что был поражен "какой-то корабль". В Генштабе ВСУ днем сообщили об уничтожении тральщика "Ковровец", однако впоследствии появилась информация о возможном повреждении еще одного российского корабля.

Российский телеграм-канал " Досье шпиона" сообщил, что в Крыму могли поразить ракетный корабль "Циклон". Отмечалось, что по нему ударили ракетами ATACMS, а сам корабль – затонул.

20 мая начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что очень вероятное умножение на ноль российского корабля-ракетоносителя "Циклон" – символический и важный элемент. Это был единственный вражеский ракетоноситель в оккупированном Крыму – остальные базируются в Новороссийске.

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