По его словам, "Циклон" фактически был "недоделанным".

На днях украинские военные поразили в оккупированном Крыму малый ракетный корабль РФ – "Циклон". За все время пребывания "в строю" он так и не выпустил ни одной крылатой ракеты.

Об этом в комментарии изданию LIGA.net сказал представитель Военно-морских сил, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что этот корабль был единственным в Черном море носителем крылатых ракет, который не запускал ракеты после включения в состав вражеского флота.

"Он чисто технически не смог пройти государственные испытания. Даже перед тем, как поставить в строй, его два года испытывали, не смогли запустить ракету", – пояснил Плетенчук. Видео дня

По его словам, "Циклон" фактически был "недоделанным".

Поражение "Циклона"

Ночью 19 мая в оккупированном Крыму раздались взрывы и выстрелы. Утром того же дня в ВСУ заявили об уничтожении российского тральщика "Ковровец".

Однако впоследствии в росСМИ сообщили о том, что повреждения мог получить еще один корабль РФ. Речь шла о "Циклоне", по которому, как заявлял телеграм-канал "Досье шпиона", ударили ракетами ATACMS. Отмечалось, что корабль затонул.

Во вторник, 21 мая, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально подтвердили, что Силы обороны поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Крыму.

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