'Некуда деваться': Терехов указал на проблему с ударами по АЗС, о которой забыли

Отмечает, что враг, нанося удары по украинским АЗС, хочет посеять панику.

На уровне правительства необходимо принять государственную программу по защите украинских АЗС, строительству мобильных укрытий для работников и водителей. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, сейчас враг все чаще применяет дроны на оптоволокне, которые долетают до заправок, поскольку ведется целенаправленная атака на них, чтобы посеять панику и создать дефицит топлива.

Он подчеркнул, что этой тактике врага нужно противостоять, оказывая поддержку АЗС в установке небольших мобильных укрытий, чтобы люди имели возможность укрыться во время воздушных тревог – как те, кто там работает, так и те, кто приехал заправляться.

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Терехов отметил, что сегодня, когда возникает угроза, АЗС приостанавливают работу, но работникам и водителям некуда деваться.

"Здесь государству необходимо принять соответствующую программу и поддержать АЗС. Кроме того, когда страдают наши АЗС, особенно на прифронтовых территориях, в прифронтовых общинах и городах, им нужна помощь. Это льготы по кредитованию и страхованию военных рисков. Это необходимо сделать уже сегодня, чтобы АЗС работали более-менее безопасно", – добавил он.

Удары по украинским АЗС

Как сообщал УНИАН, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отметил, что в результате ударов российских оккупантов в Украине пострадало уже до 200 АЗС, поэтому график их работы сокращается, а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет.

По его словам, начало июля оказалось очень тяжелым для всей страны и для рынка топлива в частности. АЗС заверили, что продолжат работу, ведь постепенно адаптировались к новым реалиям, но график работы будет явно сокращен, а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет – сейчас не время пить кофе/чай на АЗС.

Он также предупредил, что вопрос с доставкой остается открытым, ведь враг открыл охоту на бензовозы. В то же время от идеи передвижных АЗС в Украине пока отказались.

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