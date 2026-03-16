Российские подразделения начали запрещать Telegram и перешли на новый мессенджер, - ISW

Российская военная полиция проверяет телефоны, чтобы убедиться, что солдаты РФ удалили приложение.

Россия, скорее всего, планирует и пытается ограничить использование Telegram среди воинских подразделений, из-за чего у оккупантов могут усугубиться проблемы со связью. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По словам одного из российских военных блогеров, некоторые подразделения вооруженных сил РФ заставляют оккупантов удалять Telegram. Это противоречит заявлениям некоторых российских чиновников о том, что военным разрешат и в дальнейшем использовать Telegram для обеспечения боевых операций.

15 марта российский военный блогер заявил, что определенные подразделения российских вооруженных сил отдали приказ оккупантам удалить приложение Telegram со своих телефонов.

Он добавил, что российская военная полиция проверяет телефоны, чтобы убедиться, что солдаты РФ удалили приложение, а также что российское военное командование продвигает контролируемый государством мессенджер Max в качестве альтернативы. По словам блогера, мессенджер Max очень неудобен в использовании, а некоторые некие подразделения специальных сил запретили им пользоваться.

"Военный блогер охарактеризовал выполнение российскими подразделениями требований относительно новой платформы обмена сообщениями как неоднородное, утверждая, что некоторые подразделения выполняют приказы удалить Telegram и перейти на Max, тогда как другие подразделения продолжают общаться через Telegram", - отметили в ISW.

По словам военного блогера, неоднородное введение запрета на Telegram говорит о том, что приказы, скорее всего, исходят от отдельных подразделений, а не являются универсальным стандартом, введенным Министерством обороны РФ.

"Решение некоторых подразделений запретить Telegram может свидетельствовать о том, что Россия все еще планирует запретить Telegram на передовой более повсеместно. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что некоторые российские командиры стремятся завоевать расположение Кремля, внедряя политику еще до поступления официальных приказов от Министерства обороны. Блокировка Telegram, вероятно, ухудшит российское командование и управление (C2) и усугубит нынешние проблемы со связью, с которыми российские войска борются с 1 февраля, когда был заблокирован Starlink", - подчеркнули аналитики.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула контроль над 434 квадратными километрами и сорвала наступление РФ. По его словам, армия РФ хотела начать свое наступление в конце 2025 года и продолжить его весной.

"Они готовили эту операцию, а мы осуществляли контрнаступательные шаги, параллельные действия. Мы хотели не дать России возможности массово атаковать нас на поле боя. Поэтому начали операцию в конце года. И мы вернули контроль над 434 квадратными километрами", - отметил глава государства.

В то же время в Группировке войск "Восток" заявили, что армия РФ пытается полностью захватить Гришино в Донецкой области, но украинские защитники не дают захватчикам достичь этой цели.

"В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств", - добавили военные.

Вас также могут заинтересовать новости: