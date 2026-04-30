Украина нарастила доходы от аграрного экспорта: кто главные покупатели

Страна увеличивает поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью.

По итогам I квартала 2026 года Украина экспортировала 15,5 млн тонн продукции АПК на общую сумму 6,3 млрд долларов. В годовом исчислении объем поставок остался фактически неизменным (+1,2%), в то же время экспортная выручка выросла на 482 млн долларов (+8,3%), сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Таким образом, Украина постепенно переходит от поставок сырья к экспорту продукции с более высокой добавленной стоимостью. Общая доля агропродукции составила почти две трети всего украинского экспорта – 62%.

Традиционно главным торговым партнером страны остается Евросоюз, на долю которого пришлось 49% поставок. Ближний Восток и Северная Африка имеют показатель в 20%, тогда как одна только Турция обеспечила 12% поставок украинского АПК.

Основными экспортными товарами остаются кукуруза, подсолнечное масло и пшеница. В денежном выражении наибольший прирост – у подсолнечного масла (+20%) при минимальном увеличении объемов (+3%). При этом экспорт пшеницы сократился на 35%, прежде всего из-за рекордного урожая в странах ЕС.

Агропромышленный сектор Украины переживает острый кадровый кризис. Он не ограничивается только мобилизацией военнообязанных мужчин, но имеет и другие причины – низкую рождаемость в нулевых годах и критическую нехватку молодых специалистов. В таких условиях фермеры вынуждены значительно расширять возрастной диапазон своих работников за счет пожилых людей пред- и пенсионного возраста. Многие должности, которые раньше считались мужскими, занимают женщины.

В то же время стоимость посевной кампании за два месяца войны в Иране, по оценкам, выросла на 18% по сравнению с прошлогодней. Существенное подорожание топлива, удобрений и семян может привести к ухудшению урожайности в этом году.

