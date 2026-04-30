Посредники едят чебуреки в Москве, но не едут в Киев: Подоляк высказался о мирных переговорах

Украина ожидает прибытия американской делегации, но, несмотря на организационную подготовку, дата визита пока не определена.

Украина готова к диалогу и возобновлению активных переговоров с РФ при посредничестве США. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE.

По его словам, к процессу привлечены международные посредники, в частности администрация США, которая участвует в различных дипломатических треках. Поэтому Украина ждет приезда американской делегации, но, несмотря на организационную подготовку, даты визита пока нет. Это зависит от развития событий на Ближнем Востоке.

"Украина в любой момент готова к активным переговорам офлайн. Мы ждем американскую переговорную группу в Киеве - организационно все готово. Но выглядит странно, когда модераторы приезжают в Москву, едят чебуреки или хачапури, но не приезжают в страну, которая защищается", - отметил Подоляк.

Он подтвердил, что полноценный переговорный процесс между Украиной и Россией сейчас находится на паузе.

"Единственный трек, по которому продолжаются контакты, - это гуманитарное направление, в частности обмены пленными", - добавил советник.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что команды Украины и США постоянно поддерживают диалог о возобновлении трехсторонних встреч с Россией, призванных искать пути прекращения войны. Украина надеется на возобновление дипломатических усилий для завершения войны.

