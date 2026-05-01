Франция возобновляет производство аналога 'Томагавка' и 'Длинного Нептуна'

Франция планирует резко увеличить арсенал ракет - почти вдвое за 10 лет.

Франция вынуждена возобновлять производство морской крылатой ракеты MdCN – единственного европейского аналога дальнобойных систем уровня американского "Томагавк" и украинского "Длинного Нептуна". Как выяснилось, выпуск этих ракет был фактически остановлен после выполнения первоначальных контрактов, а производственные линии заморожены из-за отсутствия новых заказов, пишет французское издание le Мarin.

MdCN – это ракета морского базирования с дальностью около 1000 км, разработанная MBDA и стоящая на вооружении только Франции. Несмотря на успешные испытания и начало поставок еще в середине 2010-х, программа так и не получила стабильной серии закупок, что и привело к паузе в производстве. Теперь Парижу приходится фактически заново запускать промышленный цикл, отмечает Defense Express.

На фоне роста интенсивности современных конфликтов Франция планирует резко увеличить арсенал: согласно обновленным планам, количество крылатых ракет должно вырасти на 85% к 2030 году и на 170% к 2035-му. Причина – быстрый расход высокоточного вооружения в реальных боевых действиях, который оказался значительно выше расчетов мирного времени.

Ситуация показала уязвимость Европы: собственного массового производства дальнобойных крылатых ракет фактически нет. Большинство стран НАТО полагаются на американские "Томагавк", а альтернативы в регионе единичны. Украинский "Длинный Нептун" в перспективе мог бы закрыть часть ниши, но пока не является серийным экспортным решением.

В итоге Франция пытается не просто восстановить выпуск отдельного типа вооружений, а закрыть стратегический провал всей европейской оборонной промышленности, который стал очевиден на фоне современных войн и резко выросшего спроса на дальнобойные ракеты.

Оборонная ситуация в Европе

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Великобритания и Франция в скором времени возглавят "Коалицию желающих", чтобы взять на себя ответственность за оборону Европы без помощи США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о выходу из состава Североатлантического Альянса.

Также во Франции определились с производством баллистической ракеты высокой дальности, которая будет предназначена для доставки термоядерных зарядов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж, совместно с Берлином и Лондоном будут работать над совместной дальнобойной баллистической ракетой наземного базирования в рамках инициативы ELSA (European Long-Range Strike Approach).

