Вам не хватало внимания родителей в детстве, если сейчас у вас есть эти проблемы

Психологи в очередной раз подчеркивают, что психическое состояние человека – это результат пережитого в детстве.

Недостаточное внимание со стороны родителей в детские годы часто влияет на человека гораздо дольше, чем кажется на первый взгляд. Как пишет издание YourTango, внимание родителей имеет решающее значение для формирования здоровой самооценки и уверенности в себе.

В публикации со ссылкой на психологов перечислено ряд психологических проблем, с которыми нередко сталкиваются взрослые, которым в детстве не хватало эмоциональной поддержки.

Трудности с личными границами

Как отмечает издание, люди, чьи потребности систематически игнорировали в детстве, часто не умеют говорить "нет" уже во взрослом возрасте. Они могут бояться, что любая попытка защитить собственные интересы приведет к потере отношений. Терапевт Мерл Йост объясняет, что детские модели поведения часто воспринимаются как норма, поэтому изменение таких паттернов во взрослом возрасте требует сознательной работы над собой.

Страх быть брошенным

По словам экспертов, дефицит внимания со стороны родителей часто формирует тревожный тип привязанности. Это может проявляться либо в чрезмерной зависимости от партнера, либо, наоборот, в отталкивании людей при малейшей эмоциональной близости.

Неумение проявлять эмоции

В материале рассказывается, что дети, которых не научили проживать и осознавать собственные эмоции, часто переносят эту сложность во взрослую жизнь. Речь идет о склонности подавлять чувства или избегать их.

Недоверие к людям

Психологи отмечают: если в детстве не было ощущения надежной поддержки, человеку трудно поверить, что другие действительно могут быть рядом. Из-за этого формируется ожидание разочарования и сложность в построении близких отношений.

Чрезмерный страх отвержения

Как пишет издание, такие люди часто избегают социальных контактов или прекращают отношения при первых трудностях, чтобы не пережить потенциальную боль.

Нездоровый перфекционизм

В публикации отмечается, что дети, которых хвалили только за значительные достижения, нередко вырастают людьми с патологической потребностью быть идеальными. Это проявляется в постоянной самокритике и страхе ошибок.

Нерешительность в принятии решений

Автор материала обращает внимание, что отсутствие поддержки в детстве может лишить человека доверия к собственной интуиции. Из-за этого даже мелкие решения могут вызывать тревогу и затяжные сомнения.

Неуверенность в себе

По словам психологов, эмоциональная заброшенность часто трансформируется в ощущение собственной "недостаточности". Человек начинает верить, что не заслуживает любви или заботы.

Нездоровая потребность во внимании

Издание отмечает, что часть людей, которые недополучили внимания в детстве, во взрослой жизни могут вести себя демонстративно или драматизировать события, чтобы быть замеченными. Автор объясняет, что такое поведение часто только отталкивает других, усиливая чувство одиночества.

Серийная моногамия

Это склонность постоянно переходить из одних серьезных отношений в другие без паузы на восстановление и самоанализ. В публикации говорится, что так люди часто пытаются компенсировать недостаток любви и внимания, которые не получили в детстве.

Самоизоляция и одиночество

Автор заключает, что другая крайность – полное дистанцирование от людей из-за страха новой боли.

Другие публикации на тему психологии

Как писал УНИАН, известный психолог XX века Абрахам Маслоу утверждал, что каждый человек постоянно выбирает между саморазвитием и безопасностью, причем большинство склоняется к зоне комфорта. В то же время, согласно его теории, настоящая самореализация возможна только через преодоление страха и готовность рисковать, даже если это означает выход за пределы привычной жизни.

Также мы рассказывали, что многие пары распадаются не из-за супружеских измен, лжи или финансовых проблем, а из-за чрезмерного спокойствия в отношениях и потери эмоций в них.

