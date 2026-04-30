РФ наращивает производство оружия благодаря Китаю: зависимость от Си растет, - Bloomberg

Большинство стран ЕС не спешат вводить более жесткие санкции против Китая.

Россия импортирует более 90% технологий, подпадающих под санкции, через Китай – это свидетельствует о растущей зависимости Москвы от Пекина на фоне затянувшейся войны Владимира Путина против Украины, пишет Bloomberg.

Отмечается, что этот показатель вырос с примерно 80% в прошлом году, поскольку Европейский Союз усиливает контроль над маршрутами, которые Россия использует для получения товаров, подпадающих под ограничения. Хотя точные объемы поставок не раскрываются, Россия благодаря этой поддержке смогла нарастить производство многих видов вооружений, в частности ракет и дронов.

ЕС ввел санкции, чтобы лишить Россию доступа к технологиям, необходимым для использования или производства такого оружия – в частности, полупроводников, интегральных схем, электроники и оборудования. Также блок вводил ограничения против компаний в разных странах, включая Китай и Гонконг, которые, вероятно, помогали Москве обходить эти меры.

Видео дня

Впрочем, эти усилия не помешали Китаю и дальше поставлять России критически важные ресурсы. По данным Bloomberg, Пекин также предоставлял России геопространственную разведку, спутниковые снимки для военных нужд и беспилотники, одновременно сократив такие поставки Украине и другим странам.

Несмотря на это, большинство стран ЕС не спешат вводить более жесткие санкции против Китая, опасаясь возможного ответа со стороны Пекина, отмечают источники.

Китай неоднократно заявлял, что не признает международных санкций и поддерживает "нормальные торговые отношения" с Россией. Ранее в этом месяце Пекин заявил, что примет необходимые ответные меры после того, как ЕС включил несколько китайских компаний в новый пакет санкций.

20-й пакет санкций ЕС направлен против поставщиков критически важных высокотехнологичных товаров из третьих стран. В списке есть и несколько китайских компаний. Эти предприятия обвиняют в поставках товаров двойного назначения или систем вооружения для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Министерство торговли Китая выразило "решительный протест" и пригрозило Европе "последствиями" из-за включения китайских компаний в новый пакет санкций Европейского Союза против России.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Пекин готов продолжать сотрудничество с Москвой в Совете Безопасности ООН и прилагать усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

