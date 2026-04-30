Осадчая ответила на заявления Огневич о деньгах и красоте: её поддержала Тина Кароль

Телеведущая дала советы, как сохранить красоту и молодость бесплатно.

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая высказалась о влиянии образа жизни и финансовых возможностей на внешний вид, отметив, что поддержание молодости не обязательно зависит от уровня дохода.

В своем Instagram Осадчая опубликовала советы, как выглядеть молодо, и подчеркнула, что для сохранения внешности важны прежде всего базовые привычки и забота о здоровье.

"Чтобы долго оставаться молодой, нужно: не курить, не пить алкоголь. Бесплатно. Вовремя ложиться спать – бесплатно. Не жарить лицо на солнце – бесплатно. Следить за здоровьем также почти бесплатно – обращайтесь к своему семейному врачу. Следить за весом – бесплатно. Заниматься спортом – бесплатно, если это не в спортзале. Выйти и побежать. Смывать макияж перед сном", – сказала Осадчая.

На публикацию Осадчей отреагировала Тина Кароль. В комментариях она поддержала обсуждение, назвав подобные дискуссии важными для публичного пространства.

"Катя, рубрика нужна! Будем дискутировать интеллигентно", – написала певица.

В то же время часть подписчиков телеведущей раскритиковала позицию Осадчей, утверждая, что финансовые возможности играют существенную роль в уходе за внешностью.

Пост Осадчей стал ответом на недавние высказывания певицы Златы Огневич, которая ранее отмечала, что поддержание внешности артистов в значительной степени зависит от финансовых возможностей, приводя в пример Тину Кароль.

