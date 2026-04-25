Украинцы могут лишиться пенсии по инвалидности из-за проблем с документами.

Миллионы украинцев имеют статус лица с инвалидностью из-за тяжелых заболеваний. Для таких граждан пенсия по инвалидности является одним из главных источников дохода. Однако в выплатах в некскольких случаях могут отказать, а некоторым людям отменят даже назначенную сумму.

Почему могут отказать в пенсии по инвалидности - главные причины

В украинском законодательстве говорится, что пенсия устанавливается не только по факту получения инвалидности, а также при наличии достаточного стажа. Поэтому в число тех, кто не получит пенсию в Украине, вошли люди, которым этого показателя не хватает. Только при достаточном количестве лет назначается пенсия по инвалидности - 2 группа и 3 при этом требуют больше стажа, чем 1. Например, при получении такого статуса в 30 лет человеку с 1 группой для пенсии нужно иметь лишь 3 года для пенсии, а со 2 или 3 группой уже 4 года.

Если количества лет стажа лицу не хватает, то пенсию ему не назначат. Есть несколько исключений из данного правила: к примеру, военнослужащие и участники Евромайдана получат выплаты по инвалидности в любом случае.

Отказ в пенсии по инвалидности могут получить люди, которые подали не все документы для оформления. Также выплаты могут не назначить, если в бумагах есть ошибки. Напомним, что полный список документов по информации Пенсионного фонда выглядит так:

паспорт;

заявление про оформление пенсии;

свидетельство о рождении, если выплата назначается ребенку;

идентификационный код;

трудовая книжка и другие справки для подтверждения стажа, а также документы о зарплате;

справка медкомиссии об установлении инвалидности;

фотография.

Военным также нужно получить документы от воинской части о том, где и когда они служили, и как их инвалидность связана с воинской службой.

Некоторым гражданам с начала полномасштабной войны нужно было пройти повторный осмотр для людей с инвалидностью. Крайним сроком для прохождения процедуры было установлено 1 апреля 2026 года. Лица, которые должны были явиться на перекомиссию и не сделали этого, лишаются инвалидности и связанных с ней льгот и выплат.

Последние в перечне тех, кто не получит пенсию по инвалидности, люди, которые во время пересмотра были признаны здоровыми и лишены такого статуса. Соответственно, выплаты им также отменят. А у мужчин призывного возраста также пропадет отсрочка от мобилизации.

