Нефть России под ударом: атаки Украины обвалили переработку до уровня 2009 года, - Bloomberg

Украина активизировала удары по НПЗ и нефтепроводам в глубине территории России.

В апреле число атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до многолетних минимумов. Согласно данным, на основе официальных заявлений обеих стран, в апреле было зафиксировано как минимум 21 украинское нападение на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), морские активы – включая экспортные терминалы – и инфраструктуру нефтепроводов.

Украина активизировала удары по инфраструктуре противника, поскольку Киев стремится сократить сверхприбыли, которые Москва извлекает из ралли на мировых нефтяных рынках, пишет Bloomberg. Тем временем Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины сотнями беспилотников и ракет, в то время как мирные переговоры зашли в тупик, а внимание Вашингтона сосредоточено на конфликте на Ближнем Востоке.

Данные СМИ показывают, что в апреле было нанесено как минимум девять ударов по российской нефтеперерабатывающей промышленности – самый высокий месячный уровень с начала года. По оценкам аналитической компании OilX, это сократило среднесуточный объем переработки нефти в России до 4,69 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с декабря 2009 года.

Падение показателей переработки сырой нефти усиливает давление как на внутренний рынок, где растет сезонный спрос, так и на мировые рынки нефтепродуктов, поскольку Россия является ключевым экспортером дизельного топлива, отмечают журналисты.

Снижение объемов переработки также ограничивает возможности России по наращиванию добычи нефти, которая в течение нескольких месяцев оставалась значительно ниже квоты ОПЕК+.

Новая тактика максимизации ущерба

В этом месяце Украина вернулась к своей стратегии конца 2025 года, заключающейся в повторных атаках на выбранные российские НПЗ. Такой подход максимизирует ущерб целевым объектам нефтепереработки, препятствуя быстрому проведению ремонта.

Работа крупного Туапсинского НПЗ компании ПАО "Роснефть" на черноморском побережье России была остановлена в результате трех атак за последние две недели. Масштабные пожары на объекте тушили несколько дней, что спровоцировало экологический кризис в регионе, заявляют журналисты. Власти Туапсе ведут борьбу с разливами нефтепродуктов, загрязненными осадками и высоким уровнем токсичных веществ в воздухе после пожаров. Жителям рекомендовали не использовать нефильтрованную воду и не выходить на улицу.

Удары по трубопроводной сети и экспорт

Тем не менее, как показывают данные Bloomberg по отслеживанию танкеров, сокращение объемов переработки позволило России увеличить морской экспорт в апреле, в то время как количество атак на порты снизилось. Однако этот подъем может быть недолгим, если Украина возобновит атаки на порты в ближайшем будущем.

Украина также усилила удары по сети российских нефтепроводов, поразив в апреле как минимум пять насосных станций. Хотя это перекликается с атаками конца 2024 и 2025 годов, Киев наносил удары по нефтеперекачивающим станциям в глубине России, а не по тем объектам, которые обслуживают экспортные трубопроводы у западных границ страны.

Дипломатический контекст и 9 мая

Внутренняя трубопроводная сеть России, самая протяженная в мире и спроектированная в годы холодной войны, относительно устойчива к военным действиям. Это позволило перенаправить потоки нефти в обход поврежденных объектов, и пока атаки не оказали долгосрочного влияния на внутренние поставки.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин предложил кратковременное прекращение огня с Украиной на время ежегодного празднования победы во Второй мировой войне над нацистской Германией, которую Россия отмечает 9 мая. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Киев запрашивает уточнения по данному предложению.

