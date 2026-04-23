Вознесение, Троица и Николая: церковный календарь на май 2026 по новому и старому стилю

Май 2026 года - особенный месяц в православном календаре. Верующих ждут два великих праздника: Вознесение Господне и Троица - день, которым завершается пасхальный цикл. Накануне Троицы - Троицкая поминальная суббота, один из главных дней поминовения усопших. Среди других важных дат - день памяти апостола Иоанна Богослова, перенесение мощей святителя Николая и третье обретение главы Иоанна Предтечи. Какие еще церковные события ожидаются в мае по новому и старому стилю - смотрите православный календарь на каждый день.
Новый церковный православный календарь на май 2026
Напомним, что в 2023 году Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь. Из-за этого все праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней назад. В то же время переходящие даты - такие как Пасха, Вознесение и Троица - по-прежнему ежегодно меняются, но совпадают в обоих календарях.
Православные праздники по новому стилю в мае 2026 года:
- 1.05 - сщмч. Макария, митр. Киевского и всея Руси.
- 2.05 - перенесение мощей мучеников блгвв. князей Бориса и Глеба, свт. Афанасия, патр. Константинопольского, Лубенского чудотворца.
- 3.05 - прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, иконы Богородицы Успение Киево-Печерская и Киево-Печерской иконы Божией Матери.
- 4.05 - мц. Пелагии, девы Тарсийской.
- 5.05 - вмц. Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
- 6.05 - Преполовение Пятидесятницы, прп. Иова Почаевского.
- 7.05 - прмч. Пахомия Русина Афонского, Любецкой иконы Божией Матери.
- 8.05 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова, прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших в II Мировой войне.
- 9.05 - перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар (Летний Николай).
- 10.05 - апостола Симона Зилота, свт. Симона Киево-Печерского, еп. Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
- 11.05 - равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.
- 12.05 - свт. Эпифания, еп. Кипрского, прп. Амфилохия Почаевского, день тезоименитства блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Эпифания.
- 13.05 - перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игум. Пинского, Переяславского чудотворца.
- 14.05 - прп. Никиты, затворника Киево-Печерского, еп. Новгородского.
- 15.05 - свт. Исаи Киево-Михайловского, еп. Ростовского, чудотворца, прп. Исаи Киево-Печерского.
- 16.05 - прп. Федора Освященного.
- 17.05 - ап. Андроника и св. Юнии.
- 18.05 - свв. отцов семерых Вселенских соборов.
- 19.05 - мч. Парфения Жовкивского, Римского, прп. Иоанна, еп. Готского.
- 20.05 - обретение мощей святителя Алексея, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.
- 21.05 - Вознесение Господне, равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.
- 22.05 - мч. Василиска.
- 23.05 - обретение мощей свт. Леонтия Киево-Печерского, еп. Ростовского, прп. Ефросинии, игум. Полоцкой.
- 24.05 – святых отцов I Вселенского собора, прп. Симеона столпника на Дивной горе.
- 25.05 - третье обретение главы Иоанна Предтечи, свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского.
- 26.05 - апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
- 27.05 - обретение мощей свтт. Киевских Киприана и Фотия, прав. Иоанна Русина, исповедника.
- 28.05 - прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского.
- 29.05 - мц. Феодосии девы, Тирской.
- 30.05 - Троицкая поминальная суббота, прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской.
- 31.05 - День Святой Троицы, Пятидесятница, ап. от 70-ти Ерма, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
Постов в этом месяце не будет.
Православный календарь по старому стилю на май 2026
Часть православных верующих в Украине продолжает придерживаться юлианского календаря, поэтому отмечает церковные праздники по старому стилю.
Православные праздники апреля 2026 года по старому стилю будут такими:
- 1.05 - прп. Иоанна Солунского.
- 2.05 - прп. Иоанна Ветхопечерника.
- 3.05 - прп. Феодора Трихины.
- 4.05 - сщмч. Януария, еп. и других.
- 5.05 - прп. Феодора Секиота.
- 6.05 - Преполовение Пятидесятницы, вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца).
- 7.05 - прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.
- 8.05 - ап. и еванг. Марка, поминовение погибших в II Мировой войне.
- 9.05 - сщмч. Василия, еп. Амасийского.
- 10.05 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского, Львовской иконы Божией Матери.
- 11.05 - апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра.
- 12.05 - девяти мчч. Кизицких, прп. Мемнона, чудотворца.
- 13.05 - ап. Иакова
- 14.05 - сщмч. Макария, митр. Киевского и всея Руси.
- 15.05 - перенесение мощей мучеников блгвв. князей Бориса и Глеба, свт. Афанасия, патр. Константинопольского, Лубенского чудотворца.
- 16.05 - прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, иконы Богородицы Успение Киево-Печерская и Киево-Печерской иконы Божией Матери.
- 17.05 - мц. Пелагии, девы Тарсийской.
- 18.05 - вмц. Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
- 19.05 - Преполовение Пятидесятницы, прп. Иова Почаевского.
- 20.05 - прмч. Пахомия Русина Афонского, Любецкой иконы Божией Матери.
- 21.05 - Вознесение Господне, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских.
- 22.05 - перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар (Летний Николай).
- 23.05 - апостола Симона Зилота, свт. Симона Киево-Печерского, еп. Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
- 24.05 - равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.
- 25.05 - свт. Эпифания, еп. Кипрского, прп. Амфилохия Почаевского.
- 26.05 - перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игум. Пинского, Переяславского чудотворца.
- 27.05 - прп. Никиты, затворника Киево-Печерского, еп. Новгородского.
- 28.05 - свт. Исаи Киево-Михайловского, еп. Ростовского, чудотворца, прп. Исаи Киево-Печерского.
- 29.05 - прп. Федора Освященного.
- 30.05 - Троицкая поминальная суббота, ап. Андроника и св. Юнии.
- 31.05 - День Святой Троицы, Пятидесятница.
Праздники Вознесение Господне и Троица относятся к переходящим, поэтому их даты совпадают как в новом, так и в старом календарях.