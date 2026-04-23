Вознесение, Троица и Николая: церковный календарь на май 2026 по новому и старому стилю

Рассказываем, какие православные праздники приходятся на май и когда их отмечают по новому и старому календарю.

Май 2026 года - особенный месяц в православном календаре. Верующих ждут два великих праздника: Вознесение Господне и Троица - день, которым завершается пасхальный цикл. Накануне Троицы - Троицкая поминальная суббота, один из главных дней поминовения усопших. Среди других важных дат - день памяти апостола Иоанна Богослова, перенесение мощей святителя Николая и третье обретение главы Иоанна Предтечи. Какие еще церковные события ожидаются в мае по новому и старому стилю - смотрите православный календарь на каждый день.

Новый церковный православный календарь на май 2026

Напомним, что в 2023 году Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь. Из-за этого все праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней назад. В то же время переходящие даты - такие как Пасха, Вознесение и Троица - по-прежнему ежегодно меняются, но совпадают в обоих календарях.

Православные праздники по новому стилю в мае 2026 года:

1.05 - сщмч. Макария, митр. Киевского и всея Руси.

2.05 - перенесение мощей мучеников блгвв. князей Бориса и Глеба, свт. Афанасия, патр. Константинопольского, Лубенского чудотворца.

3.05 - прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, иконы Богородицы Успение Киево-Печерская и Киево-Печерской иконы Божией Матери.

4.05 - мц. Пелагии, девы Тарсийской.

5.05 - вмц. Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

6.05 - Преполовение Пятидесятницы, прп. Иова Почаевского.

7.05 - прмч. Пахомия Русина Афонского, Любецкой иконы Божией Матери.

8.05 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова , прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших в II Мировой войне .

- , прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, . 9.05 - перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар (Летний Николай).

- (Летний Николай). 10.05 - апостола Симона Зилота, свт. Симона Киево-Печерского, еп. Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

11.05 - равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

12.05 - свт. Эпифания, еп. Кипрского, прп. Амфилохия Почаевского, день тезоименитства блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Эпифания.

13.05 - перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игум. Пинского, Переяславского чудотворца.

14.05 - прп. Никиты, затворника Киево-Печерского, еп. Новгородского.

15.05 - свт. Исаи Киево-Михайловского, еп. Ростовского, чудотворца, прп. Исаи Киево-Печерского.

16.05 - прп. Федора Освященного.

17.05 - ап. Андроника и св. Юнии.

18.05 - свв. отцов семерых Вселенских соборов.

19.05 - мч. Парфения Жовкивского, Римского, прп. Иоанна, еп. Готского.

20.05 - обретение мощей святителя Алексея, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.

21.05 - Вознесение Господне

- 22.05 - мч. Василиска.

23.05 - обретение мощей свт. Леонтия Киево-Печерского, еп. Ростовского, прп. Ефросинии, игум. Полоцкой.

24.05 – святых отцов I Вселенского собора, прп. Симеона столпника на Дивной горе.

25.05 - третье обретение главы Иоанна Предтечи, свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского.

26.05 - апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

27.05 - обретение мощей свтт. Киевских Киприана и Фотия, прав. Иоанна Русина, исповедника.

28.05 - прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского.

29.05 - мц. Феодосии девы, Тирской.

30.05 - Троицкая поминальная суббота , прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской.

- , прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской. 31.05 - День Святой Троицы, Пятидесятница , ап. от 70-ти Ерма, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Постов в этом месяце не будет.

Православный календарь по старому стилю на май 2026

Часть православных верующих в Украине продолжает придерживаться юлианского календаря, поэтому отмечает церковные праздники по старому стилю.

Православные праздники апреля 2026 года по старому стилю будут такими:

1.05 - прп. Иоанна Солунского.

2.05 - прп. Иоанна Ветхопечерника.

3.05 - прп. Феодора Трихины.

4.05 - сщмч. Януария, еп. и других.

5.05 - прп. Феодора Секиота.

6.05 - Преполовение Пятидесятницы, вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца).

7.05 - прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.

8.05 - ап. и еванг. Марка, поминовение погибших в II Мировой войне .

- ап. и еванг. Марка, . 9.05 - сщмч. Василия, еп. Амасийского.

10.05 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского, Львовской иконы Божией Матери.

11.05 - апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра.

12.05 - девяти мчч. Кизицких, прп. Мемнона, чудотворца.

13.05 - ап. Иакова

14.05 - сщмч. Макария, митр. Киевского и всея Руси.

15.05 - перенесение мощей мучеников блгвв. князей Бориса и Глеба, свт. Афанасия, патр. Константинопольского, Лубенского чудотворца.

16.05 - прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, иконы Богородицы Успение Киево-Печерская и Киево-Печерской иконы Божией Матери.

17.05 - мц. Пелагии, девы Тарсийской.

18.05 - вмц. Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

19.05 - Преполовение Пятидесятницы, прп. Иова Почаевского.

20.05 - прмч. Пахомия Русина Афонского, Любецкой иконы Божией Матери.

21.05 - Вознесение Господне апостола и евангелиста Иоанна Богослова , прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских.

- , прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских. 22.05 - перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар (Летний Николай).

- (Летний Николай). 23.05 - апостола Симона Зилота, свт. Симона Киево-Печерского, еп. Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

24.05 - равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

25.05 - свт. Эпифания, еп. Кипрского, прп. Амфилохия Почаевского.

26.05 - перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игум. Пинского, Переяславского чудотворца.

27.05 - прп. Никиты, затворника Киево-Печерского, еп. Новгородского.

28.05 - свт. Исаи Киево-Михайловского, еп. Ростовского, чудотворца, прп. Исаи Киево-Печерского.

29.05 - прп. Федора Освященного.

30.05 - Троицкая поминальная суббота , ап. Андроника и св. Юнии.

- , ап. Андроника и св. Юнии. 31.05 - День Святой Троицы, Пятидесятница .

Праздники Вознесение Господне и Троица относятся к переходящим, поэтому их даты совпадают как в новом, так и в старом календарях.

Вас также могут заинтересовать новости: