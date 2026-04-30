'Роли меняются': в BI рассказали, как ВСУ сейчас взаимодействуют с военными НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рююте подчеркнул, что готовность Украины делиться своим опытом с союзниками является "очень важной".

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие прогнозировали, что значительно большая военная мощь России обеспечит ей быструю победу, пишет Business Insider.

Как отмечается в статье, вместо этого украинские войска отбросили россиян от столицы, заставив их вести жестокие бои на востоке. Кроме того, за все это время Украина разработала вооружение, тактику и технологии оборонного производства, которые теперь нужны странам-партнерам.

"Особенно за последние два года стало совершенно очевидно, что Украина разработала технологии и боевые тактики, которые могут быть полезны для других военных организаций", – рассказал изданию бывший генерал-майор австралийской армии, специалист по военной стратегии Мик Райан.

Издание сообщило, что сейчас партнеры стремятся получить доступ к украинскому оружию, перенять опыт его производства и внедрить украинские тактические приемы в своих вооруженных силах.

"Вооруженные силы Украины сейчас, без сомнения, являются самыми закаленными в боях и лучшими на данный момент в Европе. И союзники обращают на это внимание", – заявил бывший советник по вопросам безопасности Великобритании, а ныне аналитик в сфере обороны Майкл Кларк.

Издание отметило, что страны-партнеры уже давно готовят украинские войска к борьбе с Россией, но роли все чаще меняются местами: украинцы делятся своим опытом с военными НАТО и участвуют в их учебных программах, в частности в области ведения боевых действий с применением беспилотников.

В публикации напоминается, что в 2025 году НАТО открыло Совместный центр анализа, подготовки и обучения Украины (JATEC) с целью интеграции опыта Украины, приобретенного на поле боя, в деятельность альянса.

По словам председателя Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне, альянс все чаще привлекает украинских операторов беспилотников для выполнения роли противника во время учений альянса с целью проверки боеготовности НАТО.

Драгоне подчеркнул, что Украина превратилась из потребителя услуг в сфере безопасности в их поставщика.

Издание отметило, что Дания привлекает украинских специалистов по беспилотникам для борьбы с дронами, а Польша в понедельник объявила о создании нового парка БПЛА при поддержке украинских экспертов.

В то же время обучение украинских военных западными специалистами продолжается.

"Западные военные часто имеют многолетний опыт и подготовку в видах боевых действий и с видами вооружения, с которыми украинские военные знакомы меньше. Однако эти тренировки все чаще становятся площадкой для обмена тактиками и подходами к ведению боя, а не односторонним процессом", – говорится в статье.

Издание рассказало, что украинские военные иногда высказывали возражения по поводу западных учебных программ, объясняя, почему определенные тактические приемы вряд ли сработают против России, а также делились с инструкторами своим боевым опытом с передовой.

"Эти знания меняют подход партнерских вооруженных сил к подготовке собственных войск", – рассказали Business Insider инструкторы программы под руководством Великобритании.

Представители НАТО по всему миру отмечают, что украинские оборонные технологии имеют решающее значение для ведения военных действий в будущем.

"Украина является лидером в сфере военных инноваций и технологий противодействия беспилотникам", – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что готовность Украины делиться своим опытом с союзниками является "очень важной".

Издание сообщило, что Украина заявляет, что многие ее союзники выразили заинтересованность в приобретении ее вооружения, но экспорт остается ограниченным, поскольку приоритет отдается войне.

Это произошло с началом войны в Иране, поскольку США и их партнеры столкнулись с угрозами со стороны беспилотников, подобными тем, с которыми Украина борется уже много лет.

"Эти угрозы способствовали росту спроса на недорогие украинские беспилотники-перехватчики и на украинский опыт в противодействии таким атакам", – отмечает издание.

Украина заявила, что ее технологии сейчас применяются в этом регионе, а ее эксперты предоставляют партнерам консультации по вопросам противовоздушной обороны.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские производители оружия сосредотачиваются на соответствии стандартам НАТО, открывая путь к экспорту и совместному производству с западными партнерами. Отмечается, что после полномасштабного вторжения России оборонный сектор Украины демонстрирует стремительный рост. Приводятся данные, что еще в 2022 году существовало менее 10 специализированных компаний, тогда как сейчас их более 1500. Примечательно, что значительная часть из них работает над беспилотниками, роботизированными системами и средствами связи. В НАТО уже высоко оценили способность Украины быстро разрабатывать и адаптировать военные технологии.

Также мы писали, что обозреватель международных новостей Дэвид Игнатиус в статье WP отмечает, что Украина во время противостояния с РФ сформировала уникальный опыт современной войны, которым теперь готова делиться с Европой. По мнению обозревателя, в том, что сейчас в Украине "хорошие парни" побеждают или, по крайней мере, держатся на равных, большая заслуга Европы, а не США. Игнатиус отметил, что главы европейских оборонных ведомств выражали солидарность с Украиной в войне против России, которую теперь рассматривают как совместную борьбу. По его мнению, Украина обладает тем, в чем остро нуждается Европа, – опытом ведения войны с использованием дронов как в наступлении, так и в обороне.

