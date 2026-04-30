Жена Павлика раскрыла новые детали скандала с дворцом 'Украина': 'Не хотят там видеть'

Блогер заявила, что они до сих пор не получили никаких отчетов.

Блогерша и жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова заявила, что Национальный дворец искусств "Украина" до сих пор не рассчитался с ними за концерт и не предоставил финансовые отчеты.

"Дворец "Украина" до сих пор не рассчитался с нами и не предоставил никаких отчетов по концерту. Все, что нам сообщили после концерта, – это то, что концерт в плюсе, а также то, что меня не хотят видеть во дворце. Поэтому этот вопрос перешел в юридическую плоскость", – написала в stories в своем Instagram Екатерина Репяхова.

Она отметила, что говорить о завершении истории пока рано.

Напомним, в конце марта состоялся концерт Виктора Павлика во дворце "Украина". По словам его директора и жены Екатерины Репяховой, со стороны художественного руководителя заведения на артиста и его команду оказывалось психологическое давление. В частности, певцу хотели вколоть адреналин в связки, чтобы он лучше пел. Его жена отметила, что Павлик перенес операцию на сердце и адреналин ему вводить нельзя. Репяхова также заявила, что с ней пытались договориться организаторы, чтобы она не придавала огласке эту ситуацию.

После того, как о конфликте стало известно, администрация дворца публично извинилась перед артистом за эту ситуацию.

Отметим, что впоследствии некоторые украинские звезды обвинили блогершу в нагнетании скандала. В частности, Оля Полякова отметила, что употребление адреналина не может навредить.

