Некоторые натуральные ароматы очень неприятны для пауков.

С наступлением тепла многие украинцы, которые живут в квартирах, открывают настежь окна, чтобы впустить в жилище свежий воздух. Владельцы частных домов распахивают еще и двери, и вместе с теплом в помещение попадают насекомые. Узнайте, чем можно отпугнуть пауков и как навсегда выпроводить их из дома.

Какой запах не переносят пауки

Анна Луиза, страстная любительница уборки, поделилась своим лайфхаком, как прогнать пауков из дома, и этот метод в своем материале описывает издание Express. Эксперт по уборке рассказала, как лично она борется с пауками в доме без использования агрессивных химических средств.

Эфирное масло мяты

Хорошее средство от пауков в частном доме или квартире, по словам Анны Луизы - это эфирное масло мяты. В своем TikTok она показала, как наполняет пустую бутылку водой, а затем добавляет несколько капель натурального средства и надевает пульверизатор. Такую смесь она рекомендует распылить вокруг окон и дверей, объясняя, что масло перечной мяты - эффективное, натуральное и абсолютно не токсичное средство от пауков. Его сильный запах подавляет рецепторы насекомых, заставляя избегать обработанных участков. Наилучший эффект достигается, если сбрызгивать самодельным раствором подоконники и двери нужно 1-2 раза в неделю.

Корица

Второй вариант, как избавиться от пауков в квартире или частном доме, предполагает покупку палочек корицы. Анна Луиза считает, что их можно использовать и как средство борьбы с насекомыми, и как элемент декора. Корицу нужно разложить на подоконниках, в шкафах и возле входных дверей. По словам любительницы уборки, пауки не переносят запах пряной специи так же сильно, как они ненавидят мяту. Если вы не хотите покупать палочки корицы, можете использовать молотую или даже эфирное масло и делать такой же раствор, как в первом рецепте, просто добавляя главный ингредиент в воду и распыляя средство через пульверизатор.

Эфирное масло апельсина

Анна Луиза сообщила, что отпугивает паука и запах апельсина, поэтому вы можете купить эфирное масло этого фрукта и добавить несколько капель в воду, а затем через пульверизатор обработать окна, подоконники и двери в доме. Также можно добавлять его в воду для мытья полов.

Эфирное масло цитрусовых действует на пауков как раздражитель - сенсорика насекомых страдает от такого запаха, и они стараются покинуть некомфортное жилище. Если вы хотите усилить эффект, можно смешать вместе эфирное масло апельсина, мяты и корицу, все это размешать в воде и уже таким раствором обработать дом.

