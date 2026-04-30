Американский топ-генерал признал, что Россия помогает Ирану в войне

Об этом стало известно во время слушаний в Конгрессе.

Россия совершала "некие действия", чтобы помочь иранским военным противостоять США. Об этом заявил во время слушаний в Конгрессе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, пишет The Guardian.

Это он сказал в ответ на реплику сенатора Роджера Уикера, который высказал мнение, что Россия "предпринимает серьезные усилия, чтобы подорвать наши успехи в Иране" и попросил Кейна прокомментировать эту информацию.

"Там точно есть какие-то действия", - сказал генерал Кейн, отказавшись вдаваться в подробности, ссылаясь на публичный характер слушания.

Уикер подчеркнул, что действия Москвы направлены на подрыв американских усилий.

"Нет сомнений, что Россия Владимира Путина принимает серьезные меры, чтобы подорвать наши усилия по успеху в Иране", - заявил он.

У США нашёлся союзник в деле разблокирования Ормузского пролива

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал участие своей страны в миссии США по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. По его словам, в ближайшее время он представит это предложение Государственному совету обороны. Кроме того, по словам Науседы, для отправки литовских военных в зону конфликта, потребуется согласие парламента.

ВМС Литвы включают три минных тральщика типа "Hunt", четыре патрульных катера "Flyvefisken", а также буксиры и другие вспомогательные суда.

Как РФ помогает Ирану

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США игнорируют убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, ведь "доверяют" российскому диктатору Владимиру Путину.

По его словам, он пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между РФ и Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости: