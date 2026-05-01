Армия США оказалась не готова к современной войне, триллионный бюджет не помог, – NYT

В конфликте с Ираном более слабая страна каким-то образом оказалась в более выгодной переговорной позиции, пишут авторы.

Соединенные Штаты тратят на свои вооруженные силы около 1 триллиона долларов в год, что более чем в 100 раз больше расходов Ирана. Поэтому война Вашингтона с Тегераном не должна была быть равной борьбой – по крайней мере, на бумаге. Но реальность оказалась иной.

Как отмечается в редакционной колонке издания The New York Times, у США гораздо более мощные ВВС и ВМС, а также передовые технологии вооружения, о которых иранские генералы могут только мечтать. И в начале конфликта неравные возможности сторон четко прослеживались, однако сейчас борьба выглядит иначе.

"Иран взял под контроль Ормузский пролив, а его ракеты и беспилотники до сих пор угрожают союзникам Америки в регионе. Хотя президент Трамп, кажется, стремится добиться перемирия путем переговоров, иранские лидеры этого не хотят. Каким-то образом более слабая страна оказалась в более сильной переговорной позиции. Эта реальность обнажает уязвимость американского способа ведения войны. Тактический успех не принес победы", – отмечается в материале.

Одной из причин такой ситуации авторы называют безрассудство Трампа в ведении войны. Но проблема все же более серьезна – Соединенные Штаты не были готовы к современной войне.

"Американская экономика не располагает промышленными мощностями для производства достаточного количества оружия и оборудования, которые ей нужны. И страна пытается решить эти проблемы через склеротическое правительство и консолидированную оборонную промышленность, которая сопротивляется изменениям", – подчеркивает издание.

Какие выводы США должны извлечь из войны с Ираном

Война в Иране – это неразумный шаг, пишут авторы. Но она дала несколько ценных уроков.

В колонке говорится, что армия США нуждается в реформах. Во-первых, Соединенным Штатам нужно инвестировать в технологии противодействия дронам, подобные тем, что разработала Украина. Отсутствие таких технологий стало одной из причин, по которой корабли США не смогли предотвратить блокирование Ормузского пролива.

Во-вторых, Вашингтону нужно больше ударных дронов и беспилотных катеров одноразового использования. Опыт войны в Украине показал, что ставка делается на дроны массового производства, но Пентагон продолжает вкладывать деньги в более сложное оборудование.

В-третьих, Штатам нужно больше производственных мощностей, которые, к тому же, будут более гибкими. До недавнего времени все ракеты "Томагавк" выпускал только один завод. Ракет-перехватчиков для комплексов "Петриот" постоянно не хватает, подчеркивает издание.

"Конгресс должен принять законы, которые помогут частному сектору нарастить производственные мощности. Пентагон, со своей стороны, должен прекратить закупать такое большое количество вооружения только у пяти крупных производителей и начать делать ставку на динамичные технологические компании, способные быстро адаптироваться", – пишет NYT.

В конечном итоге, США должны работать с другими странами. Вашингтон должен сотрудничать с "единомышленными демократиями", чтобы не отставать от экспансии Китая – как экономической, так и военной.

"Война в Иране стала ориентиром для любой страны, которая в будущем захочет противостоять США, в частности для России и Северной Кореи. Для Китая – страны, обладающей наибольшим потенциалом для противостояния американской военной мощи, – эта война подтверждает правильность его курса на развитие новых форм ведения войны, таких как беспилотники, кибероружие и космическая мощь", – добавляют авторы.

Администрация Трампа сделала несколько позитивных шагов в направлении военной реформы – некоторых подрядчиков заставили нарастить выпуск ракет, а министр армии Дэниел П. Дрисколл приступил к отмене устаревших и неэффективных программ. Но разрушительный и хаотичный подход Трампа подорвал значительную часть прогресса, считают авторы колонки.

Конфликт на Ближнем Востоке в конечном итоге привел к тому, что Конгресс, администрация Трампа и Пентагон видят военные недостатки Америки. Но плохая новость заключается в том, что все это видят и противники США. Теперь Вашингтону следует не говорить о реформировании вооруженных сил, а сделать это, иначе есть риск, что разочарование в войне с Ираном станет предвестником чего-то гораздо худшего, резюмирует издание.

Высокопоставленный генерал США признал, что Россия оказывает Ирану поддержку в войне. Во время слушаний в Конгрессе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что РФ предпринимала "определенные действия", чтобы помочь Ирану.

Тем временем в США рассматривают новые планы военных действий против Ирана. Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что один из сценариев основан на захвате части Ормузского пролива с целью его открытия для торгового судоходства.

