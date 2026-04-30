'Эта мобилизация может стать последней': эксперт рассказал о рисках для РФ, связанных с новым призывом

Российские власти осознают риски нового призыва, поэтому оттягивают новую волну мобилизации, заявил в интервью "Киев 24" соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Эксперт предполагает, что Россия готовится к объявлению новой волны мобилизации, и к этому Украине нужно быть готовой.

"Объявление этой мобилизации может просто похоронить режим. Россия прекрасно понимает, учитывая все имеющиеся проблемы, что эта мобилизация может стать последней – по аналогии с Первой мировой войной", – заявил Жмайло.

Видео дня

По его мнению, новая волна мобилизации может состояться не раньше осени.

"Если Россия и будет готова, а на 100% точно не будет, потому что с предыдущей волной, когда у них была лучшая ситуация на фронте, были проблемы, то не раньше осени. Путин тянет, и кремлевская верхушка тоже, потому что объявление этой мобилизации может похоронить режим", – считает эксперт.

Жмайло добавил, что Украине необходимо постоянно наращивать собственную техническую составляющую, поскольку Кремль все равно готовится к масштабному набору живой силы осенью.

Мобилизация в РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия планирует наращивать численность личного состава в Украине за счет расширения мобилизации. Эту информацию ему сообщил в докладе руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко. Зеленский отметил, что у Украины есть документы, свидетельствующие о том, что россияне признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства. Президент Украины также добавил, что партнеры будут проинформированы и о планах Москвы относительно операций против стран НАТО, а также о попытках более активного вовлечения Беларуси в реализацию российских задач.

Также мы писали, что немецкий исследователь Янис Клюге в своем анализе утверждает, что в РФ на 20% по сравнению с 2025 годом упали темпы набора контрактников в армию. По его оценкам, после относительно стабильного 2024 года темпы вербовки начали снижаться. Более того, в течение 2025–2026 годов эта тенденция только усилилась. Для сравнения приводятся цифры, что в первом квартале 2025 года темпы вербовки составляли от 1000 до 1200 человек в день, тогда как в первом квартале 2026 года этот показатель составлял от 800 до 1000 человек в день.

