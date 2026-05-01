Тревожный знак: простой тест показывает, что человек умрет в течение нескольких часов

Международная группа ученых обнаружила, что простой тест на реакцию глаза может помочь врачам точнее определить, когда пациент находится в последних часах жизни. Речь идет о проверке так называемого роговичной рефлекса – автоматического моргания в ответ на прикосновение к глазу.

Исследование, опубликованное в BMJ Supportive and Palliative Care, провел врач Чон Хун Канг из больницы Национального университета Кёнсан в Южной Корее.

Как работает тест

В исследовании приняли участие 112 пациентов хосписа с поздними стадиями рака. Медицинский персонал несколько раз в день проверял роговичный рефлекс, осторожно касаясь глаза стерильным тампоном.

Результаты показали:

у пациентов, утративших этот рефлекс, вероятность смерти в течение следующих 24 часов превышала 70%;

риск был более чем в 5 раз выше, чем у тех, у кого реакция сохранялась.

Почему это важно

Роговичный рефлекс связан с работой ствола мозга – части, контролирующей базовые функции организма, такие как дыхание и сознание. Его исчезновение может свидетельствовать о критическом ухудшении состояния.

Медики отмечают, что тест не дает абсолютной точности, но помогает сузить временные рамки, что особенно важно для родственников пациента.

Дополнительный инструмент, а не замена

Специалисты подчеркивают: этот метод должен использоваться вместе с другими клиническими признаками – изменениями дыхания, сознания и кровообращения.

Независимые эксперты, в частности Дэвид Хуэй из онкоцентра MD Anderson, называют результаты многообещающими, но подчеркивают необходимость более широких исследований, ведь пока они касаются только пациентов с запущенным раком.

Ученые планируют проверить эффективность метода на более широкой группе пациентов с различными заболеваниями. В то же время уже сейчас исследование может стать важным ориентиром для врачей и семей в самые сложные моменты паллиативной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: