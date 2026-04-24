Порой мед может неожиданно испортиться, а вы даже не поймете, из-за чего это произошло.

Мед известен своей долговечностью, но его тоже можно по неосторожности испортить, так что важно понимать, как хранить мед и какие для этого подходят емкости. Так, например, если температура или влажность окажутся неподходящими или мед будет соприкасаться с воздухом, он может быстро засахариться, потерять свой запах, потемнеть, а иногда даже начать бродить.

Разберемся, как правильно хранить мед в квартире, чтобы он сохранял свой вкус и пользу месяцами и даже годами.

Можно ли хранить мед в холодильнике – чем плох этот способ

Самое важное в хранении меда – это беречь его от влаги, света и резких скачков температуры. Из-за большого количества сахара и низкой влажности мед сам по себе почти не портится, но если не соблюдать определенные условия, его качество заметно упадет.

Сперва уточним, при какой температуре хранить мед, поскольку часто люди не уделяют этому внимание и оставляют его в холодильнике или на балконе в холодное время года – а это нежелательно. Низкая температура не поможет ему стать "свежее", зато заметно ускорит процесс засахаривания: уже при +10°C и ниже мед начинает густеть, становится очень "сухим" и твердым.

Впрочем, сам по себе мед от этого не портится – это совершенно естественный процесс кристаллизации глюкозы. Однако в таком состоянии использовать его уже не так удобно.

Поэтому лучше всего, если температура будет где-то от +10 до +21°C. Хотя и обычная комнатная температура, примерно 15-25°C, для ежедневного хранения тоже вполне подойдет.

Кстати, если мед уже засахарился, просто поставьте банку в теплую воду (40–45°C) и он потихоньку снова станет жидким. Причем кипяток или микроволновку лучше не использовать – сильный нагрев разрушит натуральные ферменты и испортит вкус.

Не менее важно и то, где хранить мед. Идеально держать его в кухонном шкафу, кладовке или другом темном и сухом месте, куда не попадает прямой солнечный свет. Связь тут понятна – свет и тепло ускоряют окисление, поэтому мед начинает темнеть, потихоньку теряет свой цветочный запах и часть полезных природных ферментов.

Можно ли хранить мед в пластике – почему это тоже нежелательно

Если с тем, почему нельзя хранить мед в холодильнике, все ясно, имеет смысл и уточнить, в какой посуде его держать. Лучше всего брать для этих целей стеклянную банку с плотной крышкой, поскольку стекло не вступает в химические реакции, не меняет кислотность меда и не впитывает посторонние запахи.

Впрочем, можно использовать и пищевой пластик, особенно если мед уже продается в заводской пластиковой упаковке. Но для долгого хранения стекло все же предпочтительнее, потому что со временем пластик может начать пропускать воздух и влагу, а если его случайно нагреть (например, оставив под прямым солнечным лучом), то это может повлиять и на вкус меда.

А вот в металлической посуде, особенно из железа, меди или алюминия, мед хранить точно не стоит. Из-за того, что мед немного кислый, металл может начать окисляться, и это как минимум испортит вкус продукта, а то и вовсе сделает его непригодным для употребления.

Помимо того, как хранить мед – в стеклянной банке или в контейнере – также важно отметить несколько советов по использованию. Так, например, доставать его из емкости можно только полностью сухой и чистой ложкой. От малейшего контакта с влагой он может начать бродить: появятся пузырьки, кисловатый запах и изменится вкус.

Более того, если держать его рядом с плитой или батареей, он потемнеет, станет более жидким и потеряет часть своих полезных свойств.

В итоге, то, сколько можно хранить мед, зависит в первую очередь от внешних условий, и если придерживаться основных рекомендаций, он может сохранять свои свойства долгие годы.

Ранее мы писали, как хранить сыр в холодильнике, чтобы не портился.

Вас также могут заинтересовать новости: