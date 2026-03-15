У российских солдат на фронте новая напасть: за Telegram отправляют в штурм

Созданный Павлом Дуровым Телеграм в самой России теперь открыто называют вражеским.

Усиление цензуры в России продолжается, сказываясь в том числе на ситуации в войсках, воюющих против Украины. Недавно российским военным на фронте начали запрещать пользоваться Telegram. На это жалуются Z-каналы.

"По фронту прошли указания удалить телегу с телефонов. Наши товарищи подтвердили эту информацию в частных беседах. Пишут, что на военную полицию возложена задача проверять телефоны. При обнаружении - как обычно, пополняй ряды штурмовиков", – пишет канал "Два майора".

Отмечается, что в качестве замены призывают переходить на путинский мессенджер МАХ. Однако в ряде подразделений точно так же запретили использовать и МАХ, ввиду его "дырявости".

"Вероятно, ноги у таких команд растут именно в самих подразделениях, а не от Минобороны. Почему так? Потому что в ряде других подразделений командование наоборот продолжает работать именно через Телеграм и высказывается против Max", – пишет паблик "Белорусский силовик".

Как писал УНИАН, в последнее время в Россия особенно активно и системно блокируют западные онлайн-платформы и мессенджеры. С 2022 года запрещены Facebook, Instagram и X (Twitter) - Meta признана "экстремистской организацией". В феврале 2026 года полностью заблокирован WhatsApp, YouTube, Signal, Discord и FaceTime. Telegram с февраля 2026 года испытывает постепенные ограничения (замедление, блокировку звонков с августа 2025), а полная блокировка планируется на апрель.

Все это преподносится как борьба с "фейковыми новостями", противодействие терроризму и иностранному влиянию.

Одновременно власти активно продвигают российские аналоги. Главный – государственный мессенджер Max, запущенный в 2025 году: его принудительно устанавливают на все новые смартфоны с сентября 2025 года, интегрируют с порталом "Госуслуги", онлайн-документами и образовательными платформами. Правительство поощряет переход на Max как через бонусы и рекламу, так и пуская в ход административный ресурс – принуждение бюджетников к использованию в рабочей и даже личной переписке.

