Франция не справляется с наплывом добровольцев: в армии не хватает мест

Во Франции армия не успевает принимать всех желающих служить. Новая программа добровольной службы, запущенная в 2026 году, вызвала резкий всплеск интереса среди молодежи: количество заявок с первых дней превысило доступные места.

По данным Le Figaro, только в одном из направлений – авиации – около 800 кандидатов подали заявки при наличии примерно 600 мест. Всего программа рассчитана на несколько тысяч добровольцев, однако уже сейчас очевидно, что конкурс будет высоким. При этом отбор остается жестким: приоритет получают кандидаты с техническими навыками – в частности, в IT, языках и работе с беспилотниками.

По словам генерала Арно Гужона, подразделения получили более 2300 заявок от молодежи, тогда как на 2026 год предусмотрено лишь 1800 мест. В настоящее время около 1600 кандидатов ожидают прохождения отбора, еще 260 уже получили направление.

Видео дня

Примерно 22% заявителей составляют женщины. Подать заявку могли молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет – до июля, чтобы начать службу в период с сентября по ноябрь. Служба продлится 10 месяцев и будет проходить как на материковой части Франции, так и в заморских территориях.

Эксперты связывают такой ажиотаж с ухудшением безопасности в Европе и ростом интереса к военной службе. Власти Франции рассматривают эту тенденцию как сигнал к пересмотру масштабов программы: при общем кадровом дефиците в армиях ЕС страна столкнулась с обратной проблемой – избытком мотивированных кандидатов.

В 2026 году вооружённые силы Франции планируют принять на службу 3000 человек: 1800 – в сухопутные войска, по 600 – в воздушно-космические силы и военно-морской флот. В дальнейшем масштабы программы должны увеличиться: до 4000 в 2027 году, 10 000 – в 2030-м и до 42 500 – к 2035 году.

Ситуация с добровольцами в Британии

Британия идет по тому же пути, запуская формат краткосрочной службы для молодежи – так называемый "gap year" (год отсрочки, - ред.), который можно пройти до поступления в университет. По сути, это попытка совместить военную подготовку с паузой в образовании и дать молодым людям практический опыт.

Программа охватывает все ключевые виды вооруженных сил – от сухопутных до флота и авиации – и предусматривает не только службу, но и обучение с оплатой. Таким образом, участники получают не просто "год в армии", а набор навыков, которые могут пригодиться как в военной, так и в гражданской карьере.

Старт запланирован на 2026 год с ограниченным набором – около 150 человек, однако в случае высокого интереса масштаб могут увеличить более чем в шесть раз. Финансовые условия сопоставимы с обычной службой: речь идет примерно о 30 тысячах евро в год. При этом сама идея не новая – Лондон во многом опирается на опыт Австралии, где подобная модель уже давно доказала свою эффективность.

Оборонные возможности Европы

Следует отметить, что в случае расформирования НАТО, Великобритания и Франция возглавят "Коалицию желающих", чтобы взять на себя ответственность за оборону Европы без помощи Соединенных Штатов, заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, в Европе назрела необходимость формирования новой архитектуры безопасности.

В конце марта текущего года впервые все 32 страны-члена НАТО смогли увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, согласно официальным данным. Как напомнил генсек Альянса Марк Рютте, в 2025 году на саммите в Гааге союзники согласились увеличить оборонные инвестиции до 5% ВВП в течение 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: