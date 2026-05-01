Служит домом для существ, которые не встречаются больше нигде на Земле: что это за остров

Мадагаскар занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый древний остров в мире, отделившийся от Африки в раннем юрском периоде (около 180 миллионов лет назад) и от Индийского субконтинента в позднем меловом периоде (около 90 миллионов лет назад). Об этом пишет discoverwildlife.

Ранее его территория входила в состав суперконтинента Гондвана. Отделенный от Африки Мозамбикским проливом, рукавом Индийского океана шириной 419 км, остров развивался в относительной изоляции.

Интересно, что это четвертый по величине остров в мире (после Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео), его площадь составляет приблизительно 590 841 квадратный километр. Это больше, чем площадь американского штата Калифорния (423 967 квадратных километров).

Миниатюрная фауна Мадагаскара

На острове множество различных местообитаний, включая приливные болота, заросли морской травы, мангровые леса, карстовые образования, леса и одни из крупнейших в мире коралловых рифовых систем. Разнообразие мест обитания в сочетании с географической изоляцией острова привело к тому, что Мадагаскар стал центром биоразнообразия.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), примерно 95 процентов рептилий и 92 процента млекопитающих Мадагаскара не встречаются больше нигде на Земле.

Важно, что одним из таких животных являются лемуры. Хотя они относятся к семейству приматов, они родственны обезьянам и человекообразным человекообразным обезьянам, на самом деле они являются полуобезьянами (группа, в которую также входят лори и тарсиеры).

Благодаря незначительной конкуренции со стороны других приматов, лемуры процветали на Мадагаскаре, насчитывая более 100 известных видов. Однако сейчас они являются одной из наиболее находящихся под угрозой исчезновения групп млекопитающих в мире.

В 2022 году исследователи из Королевских ботанических садов Кью и 50 других международных организаций обнаружили, что только среди сосудистых растений 82 процента из 11 516 описанных видов, произрастающих на Мадагаскаре, являются эндемичными.

При этом из 40 283 видов растений, используемых человеком во всем мире, 5 процентов произрастают на Мадагаскаре. Из них 1595 являются эндемичными, включая растения с лекарственными свойствами, пищевые растения и другие растения, используемые, например, для смягчения последствий изменения климата.

