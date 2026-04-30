Музыка первой любви: главные хиты 90-х, под которые 'медляки' танцевали на дискотеках все

Музыка 90-х создала особую эстетику школьных балов и первых свиданий.

Ни одно десятилетие не определяло формат медленных танцев на школьных балах так, как 90-е с их знойными интонациями, мягкими гармониями и смелыми признаниями, наложенными на плотные биты, идеально подходящие для создания настроения. От вечеров встречи выпускников до посиделок во двориках торговых центров – эти песни стали саундтреком для зарождающейся школьной любви.

В какой-то момент мы записывали свой последний CD для нового объекта симпатии, даже не подозревая, что это будет в последний раз. Поэтому Your Tango составило список медляков 90-х, чтобы настроить вас на нужный лад, когда захочется замедлиться и согреть вечер. Они идут в произвольном порядке, потому что, честно говоря, кто сможет выбрать фаворита?

Если вы выросли в 90-е, эти медляки играли на каждой школьной дискотеке

Erykah Badu - Next Lifetime . Баллада Баду о желании и тоске – на века, и, несмотря на тему, в сопровождении благовоний и свечей она отлично работает здесь и сейчас. PM Dawn - I’d Die Without You . Эта композиция, ставшая частью саундтрека к романтической комедии Эдди Мерфи "Бумеранг", выдержала испытание временем благодаря каверам от Childish Gambino и Алиши Киз. Paula Abdul - Rush Rush . Конечно, это горячий трек с придыханием Абдул, но молодой Киану Ривз, играющий винтажного "плохого парня" в этом видео, – тоже отдельное ностальгическое удовольствие. SWV - Weak . Даже не называйте себя фанатом музыки 90-х, если не знаете, как расшифровывается "SWV". Usher - Nice & Slow . Ашер с самого начала показал нам, что пришел не шутки шутить, когда тогда еще 19-летний парень обрушил на нас этот трек номер один. Janet Jackson - Anytime, Anyplace . Показав нам в 80-х, что она всё контролирует (Control), в 90-х Джанет смягчилась и выдала чувственные ритмы вроде этого, заставив нас всех называть ее "мисс Джексон". И отдельный респект тому олдскульному мужскому пучку на голове. Xscape - My Little Secret . Эта песня о наслаждении процессом соблазнения парня, уводя его от девушки, сомнительна с точки зрения морали, но невероятно притягательна. В этом треке девушки сочетают игривый текст с безупречными гармониями и, возможно, лучшим макияжем глаз за всё десятилетие. All-4-One - I Swear . Это канон, хотя с момента релиза в 1994 году на песню было сделано столько пародий. Тем не менее, в то время это был тот самый хит, под который стоило пригласить ту симпатичную девушку на танец в местном молодежном клубе. En Vogue - Don’t Let Go . Ни один достойный человек не испытывает неприязни к En Vogue. Это когнитивно невозможно. Эта песня вошла в саундтрек к женскому фильму "Вызов" (Set It Off), который, как и эта группа, был мощным и очень эмоциональным. Keith Sweat - Nobody . Примерно половина людей, родившихся в 1996–1997 годах, существуют исключительно благодаря этой песне.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: