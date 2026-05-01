'Нас ждут очень непростые времена': в DeepState сказали, где назревают проблемы

Расстояние от крайней точки серой зоны до Славянска составляет примерно 14 км, рассказал Роман Погорелый.

Российские оккупационные войска с началом потепления активизировались на фронте. Давление противника происходит на разных направлениях, и на некоторых участках назревают проблемы.

Об этом рассказал соучредитель Deep State Роман Погорелый в интервью "Украинскому радио". В частности, постоянные штурмы врага происходят на участке Покровск-Мирноград, очень активной зоной остается и Гуляйполе. Противник проводит там штурмовые действия, накопление и подтянул дополнительные силы.

"Константиновка занимает второе место после Покровска, там максимально активные штурмовые действия. Они пытаются проникнуть в населенные пункты на южных окраинах. В южной части они уже там сидят, их постоянно выслеживают, убивают, они пытаются там накапливаться. Ситуация не улучшается. Но наши пилоты постоянно активно работают и пытаются все это сдерживать", – добавил Погорелый.

Колоссальное давление оккупантов фиксируется и на новом участке – в районе Сиверска и ниже. Там, по словам Погорелого, враг использует проблемы с нехваткой людей в украинских силах и имеет "существенные успехи с просачиванием вглубь территории нашей обороны".

Большие проблемы назревают на Купянском направлении, отметил Погорелый. Купянску Харьковской области "снова угрожает та же самая проблема".

Ситуация в Донецкой области

От крайней точки серой зоны до Славянска расстояние составляет ориентировочно 14 км. От линии боевого столкновения – 15-16 километров, говорит Погорелый.

"Где-то от района Федоровки Второй, Никифоровки. Если по прямой, то там все 20, это район Свято-Покровска, Резниковки. Краматорск тоже где-то, наверное, километров 14 будет от красной зоны. Если говорить о том, долетают ли россияне туда дронами? Долетают. Они летают по Краматорску, как у себя дома, постоянно выискивают какую-то цель", – добавил специалист.

Сейчас на Славяснк заходит российское подразделение "Рубикон", и это еще больше ухудшит ситуацию, прогнозирует Погорелый:

"Там передвигаться, скорее всего, вообще скоро будет невозможно, потому что они бьют по логистике. Поэтому нас ждут впереди очень непростые времена. А когда появится "зеленка" – будет еще тяжелее".

Собеседник "Украинского радио" отметил, что оккупанты сосредоточены на каждом участке – у каждого свои задачи. В то же время Славянск, Краматорск, Константиновка являются последними крупными населенными пунктами Донецкой области, и они будут играть роль в дальнейших событиях.

"Потому что они уже в Константиновке сражаются за нее, а к Краматорску, Славянску подбираются обстрелами и дронами. Для них это просто глобальная масштабная задача. Они будут двигаться там, где будет возможность. Найдут слабое место – направят туда ресурсы. Поставят себе задачу взять населенный пункт – направят туда максимальные ресурсы. Если еще и смогут воспользоваться какими-то пробелами в обороне, проблемами, слабыми местами – это для них просто дополнительный фактор, который усилит выполнение их задач. Они идут, не останавливаются, рвутся вперед. И последняя наша возможность остановить их – уничтожать. У нас больше нет другого выбора", – подчеркнул Роман Погорилый.

Он также добавил, что враг подвез новую пехоту, и концентрация сил растет.

Война в Украине: другие новости

DeepState сообщает, что Силы обороны очистили ряд позиций на фронте. Тем временем оккупанты продвинулись в Родинском и вблизи Никаноровки Донецкой области.

Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров заявил, что от международной поддержки зависит, сможет ли страна выдержать еще несколько лет войны. По его словам, сейчас продвижение на фронте очень сложно для обеих сторон.

Вас также могут заинтересовать новости: