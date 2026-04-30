Для объявления перемирия согласие Украины не требуется, - Песков

Пресс-секретарь Кремля заявляет, что решение Путина будет реализовано в любом случае.

В Кремле считают, что для реализации перемирия до 9 мая реакция Украины не нужна, мол, достаточно лишь решения российского президента Владимира Путина. Об этом журналистам сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

В четверг, 30 апреля, его спросили, как президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на предложение Путина о перемирии до Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Для объявления Россией перемирия до Дня Победы не нужна реакция Киева, это решение Путина, и оно будет реализовываться", – ответил Песков.

Как сообщал ранее УНИАН, 29 апреля Путин сообщил Трампу о готовности "объявить перемирие на период Дня Победы". Как сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп положительно оценил недавно объявленное Россией пасхальное перемирие, и в связи с этим Путин захотел объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Ушаков утверждает, что Трамп "активно поддержал эту инициативу".

Президент Зеленский отреагировал на предложение Путина о перемирии 9 мая. Он отметил, что поручил связаться с командой президента США и выяснить детали российского предложения. Мол, "о чем конкретно идет речь – о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем".

Пресс-секретарь Кремля Песков 30 апреля сообщил, что в России пока не определились, сколько времени будет действовать "перемирие на День Победы". "Речь идет о Дне Победы, но когда именно перемирие вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока что это решение относительно конкретных деталей еще не принято", – заявил пресс-секретарь.

