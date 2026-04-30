Россия идет на хитрость, чтобы снять часть санкций, – Зеленский

Президент Украины призывает Соединённые Штаты и европейцев не идти на уступки россиянам.

РФ может согласиться на долгосрочное прекращение огня в обмен на ослабление или отмену санкций. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Bloomberg.

Так, президент Украины настойчиво призвал США и Европу сохранить действие санкций против России и не поддаваться попыткам Москвы смягчить их.

"Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с отдельных предприятий", – подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил глава государства, ему известно, что россияне поднимают вопрос отмены запрета на использование системы SWIFT, чтобы их банки могли работать.

"Все это представляет большой риск для Украины", – подчеркнул глава государства.

Санкции против РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в ЕС после многонедельного блокирования со стороны Венгрии наконец утвердили решение о введении 20-го пакета санкций против РФ.

Как подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чем больше Россия усиливает свою агрессивную войну, тем больше Европа усиливает поддержку Украины. Она отметила, что это является четким сигналом поддержки украинского народа.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа в конце марта объявила о снятии части санкций с Российской Федерации. Ограничительные меры были сняты с двух контейнеровозов и одного судна общего назначения, которые ходят под российским флагом.

Вас также могут заинтересовать новости: