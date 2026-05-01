Россия затягивает переговоры по Украине и Европе не следует позориться, "будучи инициатором переговоров".

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас посоветовала европейским лидерам не ставить себя в уязвимое положение, заявив, что они не должны "унижать" себя, умоляя Москву о переговорах.

"До сих пор мы видели, что Россия не хочет участвовать ни в каком диалоге. Мы не должны позориться, будучи инициаторами переговоров. Знаете, мы умоляем вас поговорить с нами", - сказала Каллас после встречи министров стран Северной Европы и Балтии, пишет Politico.

Вместо этого, по словам Каллас, цель должна заключаться в том, чтобы избавить Кремль "от притворства в переговорах и подтолкнуть к реальным переговорам".

Издание отметило, что ее заявление прозвучало на фоне усиления давления ЕС на Москву по нескольким направлениям. В частности, лидеры наконец-то разблокировали кредит на сумму 90 млрд евро для Украины, а также одобрили 20-й пакет санкций, направленный против российских банков. Издание считает, что эти действия были призваны показать, что Европа по-прежнему способна действовать решительно и поддерживать Украину.

Что делает Москва

Тем временем Кремль предлагает ограниченное перемирие в День Победы, сокращая масштабы парада 9 мая впервые за 20 лет, что является признаком напряженности после месяцев потерь и украинских ударов вглубь России.

Оборона Европы

В то же время Европа вынуждена переосмыслить свою оборону. Каллас предупредила, что РФ "готовит вооруженные силы к долгосрочной конфронтации с Западом" и что "проявление слабости лишь провоцирует агрессию".

В связи с этим "возвращение к прежнему положению дел с Россией невозможно", - выразила мнение Каллас.

Переговоры по Украине

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявляла, что РФ получает больше за столом переговоров, чем достигает на фронте, и в этом заключается наибольшая угроза.

По ее словам, РФ "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 млн жертв, однако продолжает выдвигать нереалистичные требования во время переговоров.

Однако, с начала войны США против Ирана, переговоры по Украине остановились. Хотя совсем недавно Турция предлагала провести у себя встречу украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

