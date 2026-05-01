Жюри Венецианской биеннале, куда допустили РФ, в полном составе ушло в отставку

Руководство выставки пошло на неожиданные меры.

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале в полном составе подало в отставку. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте выставки.

Причины такого решения жюри, которое возглавляла бразильский куратор Соланж Фаркас, не уточняются. Всего несколькими днями ранее жюри решило не рассматривать как претендентов на награды работы из стран, лидеров которых преследует Международный уголовный суд.

Таким образом, были фактически исключены из конкурса представители Израиля и России. После этого Израиль пригрозил обратиться в суд.

Примечательно, что руководство выставки решение жюри не критиковало, лишь пообещало зрителям ряд мер в качестве компенсации. В частности, посетители Биеннале впервые сами смогут выбирать любимых художников – в том числе из России и Израиля, вопреки решению жюри.

Церемонию награждения перенесли на 22 ноября. Ранее она была назначена на 9 мая.

Венецианская биеннале-2026

Это не первый скандал, который возник вокруг Венецианской биеннале-2026. Ранее на мероприятие впервые с 2022 года была допущена Россия, что вызвало шквал критики. В частности, Европейский Союз официально пригрозил отменить финансирование. Речь идет о гранте размером в 2 млн евро.

В результате, это решение все же приняли. Представитель Еврокомиссии Том Ренье на брифинге в Брюсселе подтвердил, что биеннале была лишена гранта.

