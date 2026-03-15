Украина вернула контроль над 434 квадратными километрами и сорвала наступление РФ, – Зеленский

Украина вернула контроль над 434 квадратными километрами территорий. Кроме того, было сорвано новое наступление российских оккупационных войск.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. Глава государства отметил, что вражеская армия хотела начать свое наступление в конце 2025 года и продолжить его весной.

"Они готовили эту операцию, а мы осуществляли контрнаступательные шаги, параллельные действия. Мы хотели не дать России возможности массово атаковать нас на поле боя. Поэтому начали операцию в конце года. И мы вернули контроль над 434 квадратными километрами", – рассказал Владимир Зеленский.

По словам президента, предпринятые шаги были "очень успешными".

Он отметил, что страна-агрессор Россия начала терять 30-35 тысяч человек ежемесячно из-за дронов, которые Силы обороны используют на передовой.

Аналитический проект DeepState сообщает, что российские оккупанты продвинулись в Луганской, Харьковской и Запорожской областях. В частности, противник добивается успеха на Купянском направлении вблизи населенного пункта Песчаное Харьковской области.

Тем временем армия РФ пытается полностью захватить Гришино в Донецкой области. В Группировке войск "Восток" говорят, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной.

