На Ближнем Востоке появилась новая угроза, с которой месяцами борется Украина, - АР

В ходе последнего обострения на границе с Израилем группировка "Хезболла" начала применять новое поколение беспилотников – управляемые через оптоволоконный кабель аппараты, которые практически невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным Associated Press, такие дроны уже использовались в атаках на севере Израиля и юге Ливана. В результате одного из ударов погиб израильский военнослужащий, ещё несколько человек получили ранения, включая тяжёлые. Ранее аналогичные атаки привели к гибели военного и сотрудника оборонного сектора.

Ключевая особенность этих беспилотников – способ управления. В отличие от традиционных систем, зависящих от GPS или радиосигнала, они соединены с оператором тонким кабелем, который разматывается в полёте. Это делает их практически неуязвимыми для подавления: привычные средства РЭБ, способные "глушить" сигнал и сбивать дроны с курса, здесь не работают.

Видео дня

При этом технология остаётся относительно простой и дешёвой. По оценкам израильских военных, подобные дроны могут собираться из коммерчески доступных компонентов: стандартного квадрокоптера, взрывчатки и тонкого оптоволоконного кабеля. Их производство возможно даже на местном уровне.

Как объяснил Роберт Толласт, эксперт по дронам и исследователь из Королевского института объединенных служб в Лондоне, "если вы знаете, что делаете, это абсолютно смертельно опасно".

Израильские военные признают, что столкнулись с новой угрозой. По словам одного из офицеров, такие дроны стали особенно актуальны, поскольку существующая система ПВО эффективно перехватывает более крупные цели – ракеты и классические беспилотники. В результате противник переключается на более простые, но трудно обнаруживаемые средства.

Ран Кохав, бывший глава командования противовоздушной обороны израильской армии, заявил, что Израиль терпит неудачу в своих попытках защититься от беспилотников с воптоволоконными кабелями.

"Они летают очень низко и быстро, они маленькие – их трудно обнаружить, а если обнаружить, то ещё сложнее сопровождать", – пояснил он.

По его словам, Израиль в течение многих лет сосредотачивался на противодействии ракетной угрозе, в то время как развитие дронов, особенно такого типа, не рассматривалось как приоритет.

Эксперты отмечают, что появление таких систем – прямое следствие технологической гонки, развернувшейся во время войны в Украине. Именно там обе стороны начали массово применять беспилотники, включая модели с оптоволоконным управлением.

Хотя такие аппараты уступают классическим дронам по дальности, в отдельных случаях длина кабеля может достигать десятков километров. При этом их массовое применение приводит к появлению характерного "побочного эффекта": на местности остаются километры тонких кабелей, покрывающих поля и дороги.

Тем не менее у технологии есть и ограничения. Кабель может запутаться, повредиться или оборваться из-за ветра или внешнего воздействия. Это снижает надёжность системы, но не нивелирует её преимущества в условиях насыщенной радиоэлектронной борьбы.

На практике борьба с такими дронами сводится к двум вариантам: либо физическое уничтожение цели, что сложно из-за её размеров и скорости, либо попытка перерезать практически невидимый кабель.

На фоне растущей угрозы Израиль уже предпринимает экстренные меры. Среди них – установка защитных сеток и решёток на военную технику, а также ускоренная разработка новых систем обнаружения, способных фиксировать даже минимальные изменения в окружающей среде: звук пропеллеров, световые колебания и другие косвенные признаки.

Параллельно "Хезболла" активно демонстрирует применение новых технологий, публикуя видеозаписи атак. На одном из роликов показано, как беспилотник поражает группу израильских военных, а затем второй аппарат атакует место эвакуации раненых.

По оценке военного аналитика Али Джеззини, стоимость таких дронов может составлять всего 300–400 долларов, что делает их крайне эффективным инструментом асимметричной войны.

На фоне этого инциденты с применением новых беспилотников вызывают серьёзное беспокойство среди гражданского населения. Жители приграничных районов сообщают, что такие атаки часто происходят без предупреждения, поскольку системы раннего оповещения не фиксируют угрозу.

"Мы очень обеспокоены этими дронами, потому что их невозможно сбить – мы даже не можем их обнаружить", – рассказал житель северного Израиля, обнаруживший упавший беспилотник с намотанным оптоволоконным кабелем у себя во дворе.

Эксперты сходятся во мнении, что распространение таких технологий означает новый этап в развитии беспилотной войны, где простые и дешёвые решения способны обходить сложные и дорогие системы обороны.

Ситуация с "Хезболлой" - последние новости

Накануне сообщилось, что ливанская группировка "Хезболла" применила оптоволоконные FPV-дроны во время атаки на израильский медицинский эвакуационный вертолет Black Hawk. Дрон взорвался неподалеку от вертолета во время эвакуации раненого израильского военнослужащего. Еще один дрон был перехвачен системами обороны. В результате предыдущего удара один из раненых позже скончался.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Его резкий пост вызвал удивление и беспокойство в израильском руководстве. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда были шокированы формулировкой Трампа, которая противоречит условиям недавно согласованного перемирия.

