Сколько будут стоить 100 долларов в мае: новый прогноз банкира

Отмечается, что НБУ будет сглаживать ежедневные колебания курса.

На украинский валютный рынок в мае будет влиять как внутренние, так и внешние факторы. В то же время украинцам не стоит бояться резких и неконтролируемых скачков курса валют

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что на рынке и дальше будет действовать режим "управляемой гибкости".

Согласно прогнозу банкира, курс доллара в мае будет находиться в пределах 43,5–44,5 гривни. Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине в последний месяц зимы будут стоить 4350–4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 43500–44500 гривень.

Видео дня

Что касается европейской валюты, то эксперт считает, что евро будет находиться в пределах 49,5–52,5 гривни. Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине в мае будут стоить 4950–5250 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 49500–52500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз эксперта

Финансовый аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине будет демонстрировать постепенный рост и может достичь уровня около 45 гривень уже к концу лета или началу сентября 2026 года. По его словам, в течение этого периода возможны ситуативные колебания в пределах 50–60 копеек на доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: