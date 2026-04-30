Две полнолуния за месяц: ученые объяснили уникальность майского ночного неба

Май 2026 года приготовил для жителей Земли уникальное астрономическое шоу.

В этом месяце любителей наблюдать за небом ждет настоящий подарок – сразу две полные луны. Первая, получившая прозвище "цветочная луна", достигнет пика в пятницу. Однако она будет казаться полной в четверг вечером, в пятницу и в субботу.

В пятницу луна взойдет низко на востоке во время заката, достигнет высшей точки на небе около полуночи и опустится низко на западе перед восходом солнца в субботу, пишет CNN. "Наступит момент 1 мая, когда луна будет максимально полной, но и за 24 часа до этого, и через 24 часа после человеческому глазу она будет казаться полной", – пояснил Ноа Петро, научный сотрудник миссии "Артемида III", целью которой является высадка людей на Луну впервые с 1972 года.

Первое полнолуние мая положит начало серии из трех "микролуний" – явлений, когда новолуние или полнолуние совпадает с апогеем, то есть максимальным удалением Луны от Земли. По данным NASA, Луна будет находиться на расстоянии 401 017 километров от нас, в то время как среднее расстояние составляет 384 399 километров.

Видео дня

Второе микролуние, называемое "голубой луной", достигнет своего пика и будет казаться максимально полным перед восходом солнца 31 мая. Это будет второе полнолуние месяца – так называемая календарная "голубая луна", которая случается, когда месяц начинается и заканчивается полнолунием. Это происходит семь раз каждые 19 лет.

Петро рекомендует избегать ярких уличных фонарей, высоких зданий и деревьев, чтобы лучше рассмотреть полную луну. "Она взойдет как раз во время заката, – подчеркнул Петро, – так что наберитесь немного терпения, и вы будете вознаграждены захватывающим видом".

Подробнее о лунах

Первое полнолуние мая совпадает с праздником Первомая, который отмечает середину пути между мартовским равноденствием и июньским солнцестоянием, символизируя начало весны и лета в Северном полушарии.

Прозвище "цветочная луна" пришло от племени команчей. Это подходящее название, так как полнолуние наступает, когда на большей части Северной Америки начинают цвести полевые цветы. Однако у коренных племен есть разные названия для этого полнолуния.

Народы потаватоми и шауни называют его "земляничной луной", а чокто и крик – "тутовой луной", так как это совпадает со временем созревания урожая ягод. Народ тлинкитов называет его "луной перед беременностью", а следующее июньское полнолуние – "луной рождения".

Название второго полнолуния мая может навести на мысль, что спутник изменит цвет, но это не так. Термин "голубая луна" восходит к выражению XVI века "луна голубая", означавшему что-то невозможное. Однако в 1883 году, после извержения вулкана Кракатау в Индонезии, люди сообщали, что видели странно окрашенные закаты и "голубую луну".

Это редкое явление, но люди действительно могли видеть Луну такого цвета, если в атмосфере Земли содержались частицы пыли или дыма размером чуть более 900 нанометров.

Эффект "Артемиды II"

Цветочная луна станет первым полнолунием после миссии "Артемида II", в ходе которой четыре астронавта совершили 10-дневный полет вокруг обратной стороны Луны в апреле.

Если вы все еще чувствуете "лунную радость" – термин, который члены экипажа часто использовали для выражения своих чувств, – эта неделя станет отличным временем, чтобы поддержать это состояние. Астронавты покорили мир своим рекордным путешествием и сделали впечатляющие снимки Луны.

Даже находясь на расстоянии более 320 000 километров, любители неба могут оценить Луну так же, как это сделал экипаж "Артемиды II". "Вы можете увидеть объекты на западном лимбе Луны, которые описывал экипаж, например, Аристарх", – заявил Петро, имея в виду ударный кратер на видимой стороне Луны.

Предстоящие полнолуния

После двух полнолуний в мае в этом году ожидается еще семь, включая суперлуния в ноябре и декабре. Вот полный список оставшихся полнолуний на 2026 год:

29 июня: Земляничная луна

29 июля: Оленья луна

28 августа: Осетровая луна

26 сентября: Кукурузная луна

26 октября: Охотничья луна

24 ноября: Бобровая луна

23 декабря: Холодная луна

Вас также могут заинтересовать новости: