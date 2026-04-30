Генерал Пивненко оценил, как долго ещё продержится наступление РФ и может ли она пойти на Киев

Силы противника не безграничны, – говорит командующий Национальной гвардией.

Человеческих ресурсов в рядах российской оккупационной армии хватит, чтобы пытаться активно наступать еще год-два, но дойти до Киева у них нет возможности. Об этом генерал-майор Александр Пивненко, командующий Национальной гвардией Украины, сказал в интервью для LB.ua.

Как отметил командующий НГУ, российские захватчики "хотят захватить как можно больше нашей земли, чтобы их власть показала народу, что армия продвигается".

"Им это делать трудно. Они продвигаются очень медленно и с колоссальными потерями. Тысяча человек в день – это минимум для них", – отметил Пивненко.

При этом, по его словам, российские оккупанты "еще год-два смогут даже при таких потерях" поддерживать нынешнюю интенсивность своего наступления.

"У них большой мобилизационный ресурс плюс диктатура, которая при необходимости обеспечит людей для наступления. В то же время нельзя недооценивать уровень их потерь. Они не могут создать серьезные резервы, чтобы, условно, на севере пойти армией, дойти до Киева и закрыть вопрос. Даже мыслей об этом нет, потому что силы не бесконечны, а интенсивность войны бешеная. Сейчас враг хочет захватить Покровск, добить Константиновку… О Славянске/Краматорске вообще молчу, потому что это не вопрос даже двух-трех лет. Примем также во внимание, что эффективность нашей армии растет", – подчеркнул Пивненко.

В то же время, как уверяет генерал-майор, Украина создаст такую оборону и плотность зоны, что для россиян война потеряет всякий смысл.

"Никакого результата, кроме потерь, не будет. Мы показали, что за свою землю будем воевать, и россияне это понимают. Теперь у них дилемма, как выйти из этой войны. Если они выйдут, то будут иметь очень много внутренних проблем. Я вообще убежден, что они ошиблись, потому что считали, что мы сдадимся. Хотели сделать нас рабами. Так не будет! Именно поэтому они так злы на нас. Поэтому они и бесятся, поэтому и бьют по гражданским городам", – подчеркнул Пивненко.

В связи с этим он объяснил, почему оккупанты разрушают Харьков. Одна из причин – потому что оборона города не сломалась:

"Ребята тогда останавливали танковые колонны – и остановили-таки. Мы все хотели защитить наш город, наше государство! Я в то время был командиром отдельного отряда специального назначения, и мы тоже внесли свой вклад в оборону города".

По словам Пивненко, сил на захват Сум у россиян тоже нет.

Планы РФ в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что в 2026 году Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных на войну против Украины. Это свидетельствует о том, что враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

РФ до 2045 года планирует переселить около 114 тысяч граждан РФ в захваченные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

