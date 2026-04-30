'Корабль-призрак': как авианосец USS Abraham Lincoln становится почти невидимым ночью

Американский авианосец USS Abraham Lincoln во время ночных операций использует комплекс специальных мер маскировки, которые позволяют ему практически исчезать из поля зрения и оставаться незаметным для противника, пишет Wionews.

Полное затемнение и маскировка

После захода солнца на корабле действует строгий режим затемнения: выключается наружное освещение, закрываются все люки, а сам авианосец фактически сливается с темной поверхностью океана. Специальное серое покрытие корпуса дополнительно уменьшает контраст и затрудняет обнаружение невооруженным глазом.

Для сохранения ночного зрения экипаж использует слабое красное освещение. Оно не ослепляет и позволяет морякам работать в условиях почти полной темноты, быстро ориентируясь на палубе и в помещениях.

Взлеты в полной темноте

Истребители запускаются с палубы с помощью катапульт, разгоняясь примерно до 260–270 км/ч менее чем за две секунды. Пилоты при этом не имеют внешних ориентиров и полагаются только на приборы в кабине.

Ночные полеты сопровождаются высоким уровнем шума – до 150 децибел, что сопоставимо с реактивным двигателем на взлете. Из-за этого экипаж часто использует жесты и световые сигналы вместо голосовой связи.

Ядерная тишина и электронная "невидимость"

Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, которые позволяют двигаться со скоростью более 55 км/ч (более 30 узлов) без характерного шума традиционных двигателей.

Кроме того, во время операций корабль может минимизировать или полностью отключать радиолокационные и коммуникационные сигналы, чтобы не оставлять электронного следа.

Сочетание маскировки, ограничения излучения и специальных технических решений превращает USS Abraham Lincoln в так называемый "корабль-призрак". Это позволяет ему выполнять боевые задачи и запускать авиацию даже в полной темноте, оставаясь максимально незаметным для противника.

