'Корабль-призрак': как авианосец USS Abraham Lincoln становится почти невидимым ночью

Полная темнота, красный свет и отключенные радары позволяют авианосцу действовать незаметно даже в полной темноте.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln во время ночных операций использует комплекс специальных мер маскировки, которые позволяют ему практически исчезать из поля зрения и оставаться незаметным для противника, пишет Wionews.

Полное затемнение и маскировка

После захода солнца на корабле действует строгий режим затемнения: выключается наружное освещение, закрываются все люки, а сам авианосец фактически сливается с темной поверхностью океана. Специальное серое покрытие корпуса дополнительно уменьшает контраст и затрудняет обнаружение невооруженным глазом.

Для сохранения ночного зрения экипаж использует слабое красное освещение. Оно не ослепляет и позволяет морякам работать в условиях почти полной темноты, быстро ориентируясь на палубе и в помещениях.

Взлеты в полной темноте

Истребители запускаются с палубы с помощью катапульт, разгоняясь примерно до 260–270 км/ч менее чем за две секунды. Пилоты при этом не имеют внешних ориентиров и полагаются только на приборы в кабине.

Ночные полеты сопровождаются высоким уровнем шума – до 150 децибел, что сопоставимо с реактивным двигателем на взлете. Из-за этого экипаж часто использует жесты и световые сигналы вместо голосовой связи.

Ядерная тишина и электронная "невидимость"

Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, которые позволяют двигаться со скоростью более 55 км/ч (более 30 узлов) без характерного шума традиционных двигателей.

Кроме того, во время операций корабль может минимизировать или полностью отключать радиолокационные и коммуникационные сигналы, чтобы не оставлять электронного следа.

Сочетание маскировки, ограничения излучения и специальных технических решений превращает USS Abraham Lincoln в так называемый "корабль-призрак". Это позволяет ему выполнять боевые задачи и запускать авиацию даже в полной темноте, оставаясь максимально незаметным для противника.

