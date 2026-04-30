Почти идеальная защита: Украина нашла свой способ противостоять 'Кинжалам', - Kyiv Independent

Система сбивает эти ракеты с курса ещё в полёте.

На фоне нехватки ракет для систем ПВО Patriot украинские специалисты заявили о возможном технологическом прорыве в противодействии одной из самых опасных российских ракет – гиперзвуковой "Кинжалу". Речь идет о системе РЭБ под названием "Лима", которая способна фактически сбивать эти ракеты с курса еще в полете. Об этом пишет Kyiv Independent.

"Когда мы развернули нашу стену РЭБ, из 59 запущенных "Кинжалов" только один достиг цели. Все остальные были подавлены", – рассказал изданию командир подразделения ПВО "Ночная стража" с позывным Алхимик, который с 2023 года построил сложную сеть станций РЭБ по всей Украине.

Как отмечается, эта станция, разработчиком которой является компания Cascade Systems, способна заставить российские ракеты падать на землю без взрыва. По словам Алхимика, при противодействии "Кинжалам" станции имеют радиус действия до 300 километров.

Видео дня

Издание пишет, что с прошлого лета проект предотвратил попадание 58 "Кинжалов", в частности 26 – только за первые три месяца 2026 года. Если эти данные подтвердятся, это будет означать почти идеальную защиту от одной из самых известных российских ракет.

Как работает система "Лима"

Современное российское вооружение, в частности "Кинжалы" и дроны Shahed, использует специальные многонаправленные антенны спутниковой навигации (CRPA), которые позволяют игнорировать ложные сигналы и сохранять курс даже в условиях радиоэлектронного воздействия.

Такие антенны состоят из меньших антенн, которые совместно определяют ложные сигналы. До недавнего времени для их обмана требовалось больше передающих станций, чем антенн в системе. Позже китайские разработчики создали математические модели, которые позволили CRPA обойти этот подход, и продали их России.

"Эти антенны созданы для противодействия количеству средств РЭБ, превышающему количество элементов самой антенны", – пояснил Алхимик.

По его словам, прорыв заключается в том, чтобы не дать антеннам CRPA определить, откуда поступает поддельный сигнал. В результате достаточно всего 32 станций "Лима", чтобы разорвать связь "Кинжала" со спутниками.

Ключевая же особенность в том, что, кроме глушения и подмены сигнала, Lima использует третий тип сигнала, который фактически "ломает" ракету в полете, рассказал специалист.

"Третий тип сигнала – это кибератака. Чтобы приемник принял решение, он должен загрузить много технических данных со спутника. Мы нашли способ загружать эти данные так, чтобы он получал неверную информацию и долго не обновлял ее после выхода из зоны нашего влияния", – говорит Алхимик.

Система, не имеющая аналогов

По словам руководителя РЭБ Сухопутных войск Украины Максима Скорецкого, это первый проект, демонстрирующий реальный успех против современных CRPA-антенн, фильтрующих ложные сигналы, сообщил Kyiv Independent руководитель РЭБ Сухопутных войск Украины Максим Скорецкий.

"Эта система действительно не имеет аналогов. Никому раньше не удавалось подавлять 16- и 32-канальные CRPA-антенны, тем более на таких расстояниях", – сказал он.

Скорецкий подтвердил эффективность "Лимы" в 58 из 59 случаев против "Кинжалов".

"Лима" против "Шахедов"

Алхимик рассказал, что "Лима" стала также очень эффективной и в отклонении дронов "Шахед". В то же время проблемой остается баллистическая ракета "Искандер". Но, по словам командира подразделения ПВО, "Лима" уже повлияла на снижение точности ее ударов.

"Раньше их точность составляла около 10 метров. Но во время последних атак они промахиваются на 100 метров или даже больше чем на километр", – сообщил он.

Чтобы защитить Украину от всего, что летает с российской стороны – дронов и ракет – на такие системы потребуется около 1 миллиарда долларов, говорит Алхимик.

"А если добавить защиту от баллистики – это еще 800 миллионов. Но 1,8 миллиарда долларов – это всего лишь две системы Patriot", – добавил он.

ПВО Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров рассказал о создании антидронового "купола". Украина, по его словам, приближается к его появлению с каждым днем, и он точно не будет похож на "железный купол" в Израиле.

Также мы писали, как частные компании укрепляют ПВО Украины. В Министерстве обороны говорят, что на сегодняшний день в этой пилотной программе зарегистрировались 20 компаний, и две из них уже предоставляют услуги по противовоздушной обороне. Одна из таких компаний – Carmine Sky – заявила, что развертывает несколько уровней защиты в зависимости от потребностей конкретного клиента – от дронов-перехватчиков до автоматизированных турелей, вооруженных тяжелыми пулеметами M2 Browning.

