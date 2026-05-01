Наступление РФ только начинается: эксперт спрогнозировал, что будет происходить на фронте

Враг будет пытаться растянуть украинские резервы, считает Лакийчук.

Наступательная кампания российских оккупационных войск на фронте только начинается. Вероятно, наступление оккупантов будет разворачиваться по сценариям предыдущих лет полномасштабной войны, считает руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Говорить о том, что наступление противника провалилось, не совсем правильно. Скорее оно только начинается. По постепенному наращиванию усилий как на Донецком направлении, так и на юге, уже можно определить и представить основные направления главных ударов, определенные российским командованием", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению Лакийчука, враг сосредоточит свои усилия на попытках охватить группировку Сил обороны Украины на северо-западе Донбасса и продвинуться на запад на Запорожском направлении.

Видео дня

При этом на определенных участках фронта есть успехи как у Сил обороны, так и у противника, отметил эксперт:

"На Александровском направлении, тактические успехи есть и у россиян, и у Сил обороны Украины, которые весьма успешно не только отбивают наступление врага, но и продолжают отодвигать его на ряде участков".

Несколько изменилась тактика оккупантов под Купянском Харьковской области. Лакийчук считает, что россияне, вероятно, отказались от идеи охвата всей агломерации. Для реализации такого плана им нужно было бы форсировать реку Оскол с севера и с юга.

"Сейчас, очевидно, пришли к выводу, что фронтальное продвижение на левом берегу Оскола будет наиболее реалистичным. То есть их планы сжимаются к тактическим успехам, они не пытаются поймать журавля в небе, но напряженность на этом участке фронта будет сохраняться", – продолжил эксперт.

Враг будет пытаться растянуть украинские резервы. Лакийчук прогнозирует, что оккупанты "будут максимально "поджигать" линию фронта на самом широком пространстве".

Отдельно эксперт отметил растущую значимость Лиманского направления в планах российского командования.

"Это направление на Славянск в общей перспективе с целью создания "северной клешни" и охвата нашей группировки сил на северо-западе Донбасса. Удастся ли им реализовать те цели, которые ставит Герасимов и его генеральный штаб, или они снова попадут впросак, в значительной мере зависит от Сил обороны Украины и способности наших защитников найти ресурсы, резервы и сконцентрировать их для активной обороны", – резюмировал Павел Лакийчук.

Война в Украине – ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, от начала суток 30 апреля по состоянию на 22:00 было зафиксировано 109 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был Покровском и Константиновском направлениях, где суммарно украинские защитники отражали 35 атак.

Сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что россияне давят на разных направлениях фронта, и на некоторых участках назревают проблемы. В частности, максимально активные штурмовые действия враг проводит в районе Константиновки Донецкой области. Риски есть и в районе Купянска, что на Харьковщине.

