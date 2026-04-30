Больше, чем автобус: в Индии обнаружили останки змеи-монстра

Ученые описали новый доисторический вид змеи, найденный на территории современной Индии. Вероятно, это была одна из самых крупных змей, когда-либо существовавших на Земле. Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.
По словам исследователей, ископаемые позвонки, обнаруженные в лигнитовой шахте Панандхро в штате Гуджарат, принадлежат полностью взрослой особи, жившей примерно 47 миллионов лет назад, в среднем эоцене.
Дебаджит Датта и Сунил Баджпай, изучавшие находку, оценивают длину животного в 11–15 метров (для сравнения: типичный междугородний автобус имеет длину около 12 метров). Это делает ее сопоставимой по размерам с другим известным представителем вымершего царства гигантов Titanoboa – одной из крупнейших змей в истории.
Новый вид решили назвать Vasuki indicus в честь мифического змея, связанного с богом Шивой.
Ученые считают, что из-за значительной массы тела Vasuki indicus, вероятно, двигалась медленно и охотилась из засады, подобно современным анакондам.
Согласно выводам исследователей, этот вид может относиться к группе крупных змей, которые возникли на Индийском субконтиненте, а впоследствии распространились в южную Европу и Африку.
