Больше, чем автобус: в Индии обнаружили останки змеи-монстра

К счастью, нас от этой змеи отделяет 47 миллионов лет.

Ученые описали новый доисторический вид змеи, найденный на территории современной Индии. Вероятно, это была одна из самых крупных змей, когда-либо существовавших на Земле. Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.

По словам исследователей, ископаемые позвонки, обнаруженные в лигнитовой шахте Панандхро в штате Гуджарат, принадлежат полностью взрослой особи, жившей примерно 47 миллионов лет назад, в среднем эоцене.

Дебаджит Датта и Сунил Баджпай, изучавшие находку, оценивают длину животного в 11–15 метров (для сравнения: типичный междугородний автобус имеет длину около 12 метров). Это делает ее сопоставимой по размерам с другим известным представителем вымершего царства гигантов Titanoboa – одной из крупнейших змей в истории.

Новый вид решили назвать Vasuki indicus в честь мифического змея, связанного с богом Шивой.

Ученые считают, что из-за значительной массы тела Vasuki indicus, вероятно, двигалась медленно и охотилась из засады, подобно современным анакондам.

Согласно выводам исследователей, этот вид может относиться к группе крупных змей, которые возникли на Индийском субконтиненте, а впоследствии распространились в южную Европу и Африку.

Другие научные открытия

Как писал УНИАН, в Австралии обнаружили "чрезвычайно редкие" останки утконоса. Находка датируется 25 миллионами лет до нашей эры и проливает свет на историю эволюции этого уникального вида.

Также мы рассказывали, что на картах Google Earth заметили загадочные следы. Ученым пришлось потратить месяцы, чтобы найти им объяснение.

Вас также могут заинтересовать новости: