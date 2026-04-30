Кита удалось снять с мели на Балтике и вывезти в Северное море: детали операции

Экологи осторожны на счет дальнейшей судьбы кита, вопреки оптимизму беспрецедентной спасательной операции.

Горбатого кита, который больше месяца сидел на мели в Балтийском море, смогли поместить на специально переоборудованную заполненную водой баржу, которая забрала животное из мелководья и направляется в Северное море.

Эту спасательную операцию профинансировали два немецких бизнесмена, пишет Би-би-си. Отмечается, что эксперты сомневаются в ее успехе, поскольку сейчас животное находится "в крайне тяжелом состоянии и вряд ли выживет, даже если будет доставлено в более глубокие воды".

"Если все пойдет хорошо, через два дня кит будет в Северном море", - сказал Тилл Бакхаус, министр окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания.

Два предпринимателя, которые дали деньги на новую спасательную операцию, были очень рады спасению кита из мелководья, где он провел 29 дней.

Детали спасательной операции

Буксир Fortuna B, который транспортирует кита, направляется на север, в сторону Дании, чтобы обогнуть датский полуостров Ютландия, пройти через пролив Скагеррак и выйти в Северное море.

Спасательная команда рассказала, что во вторник кит сам заплыл на специально переоборудованную для его эвакуации баржу.

Феликс Бонсак, технический руководитель операции сказал, что "момент, когда кит заплыл на баржу, был потрясающим; у нас на глазах были слезы; я никогда не забуду этот момент".

Однако он предупредил, что миссию по спасению кита еще рано считать завершенной.

Прогнозы экологов

Экологические организации менее оптимистичны в отношении будущего кита после его возможного выпуска в Северное море. Мрачные прогнозы сделали в организации Whale and Dolphin Conservation (WDC). Ее сотрудники считают, что в будущем у кита нет шансов остаться в живых. Отмечается, что кожа животного была очень повреждена из-за того, что вода в Балтийском море у побережья Германии малосоленая. В WDC отметили, что для того, чтобы спасательную операцию можно было считать успешной, кожа должна полностью зажить, а сам кит - начать самостоятельно охотиться.

Морской биолог Фабиан Риттер настроен более позитивно и считает, что у кита есть "воля к жизни", но напомнил, что история его спасения беспрецеденты, а значит, сложно прогнозировать, чем она закончится.

По мнению сотрудников Немецкого океанографического музея, кит, оказавшись в глубоких водах Северного моря, может просто утонуть, потому что слишком слаб.

Горбатый кит в Балтийском море: история спасения

Кит впервые был замечен на мелководье у берегов Германии в Любекском заливе 23 марта. Однако тогда ему удалось выбраться, но спустя несколько дней он снова сел на мель. Тогда его пытались спасти, прорыв канал, который дал киту возможность уплыть в более глубокие воды. В итоге он застрял на отмели у острова Пель.

Горбатые киты достигают 13-14 м в длину, взрослые самцы весят до 30 тонн. Они обитают в Атлантическом океане и редко заходят в неглубокое и малосоленое Балтийское море. Биологи предполагают, что этот кит мог заплать в воды Балтики в погоне за рыбой.

