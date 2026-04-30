В некоторых ситуациях ChatGPT стал слишком часто упоминать гоблинов, и это стало неожиданностью даже для разработчиков.

Компания OpenAI сообщила о необычном поведении своих языковых моделей серии GPT-5: в ответах они все чаще стали использовать метафоры с "гоблинами", "гремлинами" и другими вымышленными существами. Об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, что после запуска GPT-5.1 пользователи начали жаловаться на чрезмерную "фамильярность" ответов чат-бота. В ходе анализа выяснилось, что в своих ответах ChatGPT начал упоминать "гоблинов" на 175% чаще, чем раньше, а "гремлинов" – на 52%. На начальном этапе это не вызывало серьезного беспокойства, но ситуация ухудшилась, когда такая лексика стала проявляться систематически.

В компании объясняют, что причиной такого поведения бота стал алгоритм обучения моделей под специфические типы "личности", которые пользователи затем могли выбирать для общения с ChatGPT. Особенно ярко проблема проявилась у бота с типом личности Nerdy (сленговый "ботаник"). Хотя на личность Nerdy приходилось лишь 2,5% ответов ChatGPT, именно эта версия оказалась ответственной за 66,7% всех упоминаний гоблинов.

Как пояснили в компании, когда их специалисты обучали версию Nerdy специфической "ботанской" манере общения, ей неосознанно заложили особенно высокий приоритет использования "метафор с существами".

"Оттуда распространились гоблины", – говорят в OpenAI.

В результате сформировался своеобразный "обратный цикл": модели вознаграждались за использование "ботанского" стиля, примеры с такими словами попадали в массивы информации, на которых их повторно обучали, и бот снова дополнительно усваивал правило о необходимости упоминать гоблинов.

После выявления причины OpenAI отказалась от Nerdy-личности в марте и скорректировала процесс обучения чат-бота. Также были отфильтрованы данные с чрезмерным количеством метафор с различными существами.

