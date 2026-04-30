Генеральный штаб подтвердил поражение НПЗ 'Орскнефтеоргсинтез' и двух российских вертолетов

Украинские защитники успешно нанесли российским захватчикам очередные болезненные потери. Были поражены нефтеперерабатывающий завод в Орске и вертолеты в Воронежской области. Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Telegram, 29 апреля и в ночь на 30 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам противника.

Поражения на российской территории

"Поражен нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" (г. Орск, Оренбургская обл.). Зафиксировано попадание с последующим возгоранием на территории предприятия. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - отмечают в Генштабе.

В частности, этот завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов - бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и т. д. Проектная мощность переработки - 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Кроме того, в районе населенного пункта Бабки Воронежской области поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17.

Поражения на временно оккупированных территориях

Как отмечают в Генштабе, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Александровки Запорожской области.

Также поражен пункт управления артиллерийской бригады противника во временно оккупированном Лисичанске в Луганской обл.

Еще поражен склад боеприпасов в районе Кременовки (временно оккупированная Донецкая область) и место базирования катеров противника в акватории Черного моря.

В то же время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, на расстоянии более 1500 км украинские спецслужбы поразили инфраструктуру одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

На сегодняшний день украинские дальнобойные средства способны успешно уничтожать военный потенциал врага на расстоянии около 1 750 км.

