Под индексацию попали и пенсионные выплаты для людей с инвалидностью.

Пенсия по инвалидности - это обязательная социальная выплата, на которую могут рассчитывать люди с установленным официально диагнозом, дающим право на группу. Рассказываем, каким будет размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине с 1 мая 2026.

Размер пенсии по инвалидности 3 группы - сколько будут платить

Адвокат Ирина Боса в комментарии УНИАН разъяснила все нюансы относительно индексации пенсионных выплат, которая прошла в марте 2026 года. По ее словам, пенсия по инвалидности также была пересчитана для некоторых категорий граждан. Так, индексация пенсии по инвалидности в 2026 году коснулась украинцев, которым:

не назначали и не пересчитывали выплаты с 1 марта 2025 года;

назначают стандартную пенсию, а не специальную, которая имеет свой порядок перерасчета;

выплачивают пенсию большего размера, чем минимальный (когда после перерасчета выплаты оказываются меньше установленного по законодательству минимума).

Таким образом получается, что граждане нашей страны с инвалидностью 3 группы с 1 мая могут получить "новую" пенсию, размер которой увеличится на 12,1%. Для того, чтобы понять, сколько сейчас платят за 3 группу инвалидности, нужно взглянуть на другой тип выплат - пенсию по возрасту.

По данным ПФУ, для лиц с третьей группой размер пенсионных выплат составит половину от той пенсии, на которую имеет право человек. К примеру, если в результате расчетов выяснили, что пенсия по старости для конкретного человека до индексации была равна 5000 гривень, то после перерасчета сумма изменилась - стало 5605 гривень. Соответственно, и пенсия по инвалидности выросла - человек может получить ее в размере 2802 гривень, что на 300 гривень больше, чем было до индексации.

Какой нужен стаж для пенсии по инвалидности 3 группы

Важно понимать, что размер размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине зависит от пенсии по возрасту, но не от страхового стажа. Он необходим для того, чтобы иметь право на такие выплаты в принципе.

ПФУ пишет, если, например, человек получил третью группу в возрасте до 23 лет включительно, для оформления пенсии ему достаточно будет подтвердить наличие всего одного года страхового стажа. Дальше цифра только растет на один год и в конечном счете человеку, который стал обладателем третьей группы в возрасте от 56 до 59 лет включительно, необходимо иметь 14 лет страхового стажа, если он хочет получать пенсионные выплаты.

Вас также могут заинтересовать новости: