В апреле США потеряли два стратегических разведчика MQ-4C Triton, – СМИ

Известно, что 27 апреля беспилотник MQ-4C Triton совершал полеты над Персидским заливом.

В отчете командования безопасности ВМС США официально объявили, что 27 апреля в воздухе был поврежден стратегический беспилотник MQ-4C Triton. Издание Defense Express отмечает, что это уже второй загадочный случай потери дрона в апреле.

Издание предполагает, что речь идет о MQ-4C Triton с бортовым номером 169661, который 27 апреля выполнял полеты над Персидским заливом.

Примечательно, что причина аварии не указывается, также неизвестно, какие повреждения получил MQ-4C Triton. Аналитики поделились, что в сети можно встретить несколько теорий о том, что могло произойти.

В частности, есть предположение, что в MQ-4C Triton могла попасть зенитная ракета из иранского зенитно-ракетного комплекса Raad. Однако, как отмечают аналитики, эта теория не имеет под собой никаких оснований, особенно учитывая, что в настоящее время продолжается перемирие между США и Ираном.

Вполне вероятно, что в полете что-то могло случиться с двигателем MQ-4C Triton, после чего он был вынужден совершить экстренную посадку на ближайшей авиабазе.

Не исключено, что, несмотря на безопасную посадку, сам MQ-4C Triton затем будет списан, если повреждения оказались достаточно серьезными. В противном случае беспилотник можно отремонтировать.

Издание отмечает, что ранее 9 апреля в Персидском заливе у берегов Ирана разбился MQ-4C Triton, через несколько дней этот случай был официально подтвержден.

Примечательно, что как сейчас, так и тогда неизвестно, что именно стало причиной падения беспилотника.

"Поэтому пока что Персидский залив выглядит как некая аномальная зона, где американские MQ-4C Triton загадочным образом падают и получают повреждения", – говорится в статье.

Издание рассказало, что MQ-4C Triton – это специальная версия RQ-4 Global Hawk, созданная для ВМС США. Стоимость одного такого беспилотника оценивается примерно в 133,6 миллиона долларов.

