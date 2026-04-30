Выдержит ли Украина ещё несколько лет войны: в Воздушных силах назвали условие

Елизаров даже допустил, что Силы обороны в будущем могут провести контрнаступление.

Сможет ли Украина выдержать еще несколько лет войны – зависит от международной поддержки. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров.

"Это сильно зависит от международной поддержки. Как нас видят партнеры и готовы ли они поддерживать", – отметил он, отвечая на вопрос, есть ли у Украины ресурс выдержать еще два года войны.

По словам Елизарова, в Украине очень сильный интеллектуальный потенциал, и мы "трансформируем эти ресурсы в новые виды вооружения". Он привел такой пример: наши дроны-перехватчики начинали со 100 км/ч, а сейчас уже разгоняются до 700 км/ч.

"У нас нет выбора. Каждый хотел бы нажать кнопку и проснуться в мирной стране. Но мы вынуждены защищаться", – говорит заместитель командующего Воздушными силами.

Ситуацию на фронте сейчас он считает такой, когда продвижение очень сложно для обеих сторон. Мол, и у нас, и у врага есть технологические решения, которые могут что-то изменить, но вопрос в том, кто быстрее их внедрит и как другая сторона на это отреагирует.

"Но масштабные прорывы, как раньше – на десятки километров с движением колонн – сейчас практически невозможны", – говорит Елизаров.

В то же время он допустил в дальнейшем возможность украинского контрнаступления:

"Если мы повысим эффективность и увеличим потери противника – и техники, и живой силы, – это может привести к их внутренней деморализации. И тогда я не исключаю контрнаступления. Мы можем провести контрнаступление и закрепиться на выгодных позициях".

Однако он указал на еще один риск – применение Россией тактического ядерного оружия.

"И это уже вопрос к международным партнерам. Они должны четко заранее определить свою реакцию. Потому что если решения начнут принимать уже после – это будет слишком поздно", – добавил Елизаров.

Другие заявления Елизарова

Как сообщал ранее УНИАН, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров рассказал о создании антидронового "купола". По его словам, Украина приближается к его появлению с каждым днем, и он точно не будет похож на "железный купол" в Израиле.

Также Елизаров сообщил, что в Украине изменили логику борьбы с дронами. Он пояснил, что раньше в областях считалось так: если вражеские БПЛА пролетели мимо и не ударили по моей области – значит, "меня никто не будет ругать". Сейчас же модель другая: "Шахиды" залетели и вылетели. Если вылетели – это плохо. По его словам, теперь есть контроль: сколько залетело и сколько вылетело.

