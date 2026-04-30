Следователя Нацполиции Бурмистрову обвинили в поездках в РФ и сомнительных активах, - расследование

Старшего следователя Нацполиции Ларису Бурмистрову обвинили в поездках в РФ после 2014 года, а также в наличии имущества, происхождение которого вызывает вопросы. Об этом стало известно из журналистского расследования издания Фраза.юа.

Как говорится в материале, Бурмистрова "неоднократно посещала Российскую Федерацию уже после начала войны", в том числе фиксируются поездки в Санкт-Петербург и на территорию оккупированного Крыма. Авторы расследования подчеркивают, что такие факты "требуют объяснения с учетом статуса должностного лица правоохранительного органа".

Отдельный блок посвящен имущественному положению следователя. По данным журналистов, у нее появилась квартира, в то же время происхождение части активов объясняется "подарками от родителей".

Видео дня

"В 2024 году Бурмистрова задекларировала квартиру площадью 38,4 кв. м в селе Крюковщина Киевской области. Стоимость жилья - 2 083 000 грн. Фактически после переезда в столицу у нее появилась недвижимость под Киевом - актив, который сложно назвать рядовой покупкой для государственного служащего с зарплатой правоохранителя. При этом это не единственное ее имущество. В декларации также указана квартира в Запорожье площадью 40,18 кв. м, которой она владеет совместно с матерью, а также земельный участок в Запорожской области в общей собственности с отцом. Улучшение материального положения можно проследить и за автомобилями. Если раньше Бурмистрова декларировала Nissan Note 2007 и Mazda 3 2014, то в 2025 году в декларации появилась Mazda CX-5 2024 выпуска. Ее задекларированная стоимость – 700 000 грн. Эта цифра выглядит, по меньшей мере, странно, ведь, по данным открытого рынка, Mazda CX-5 2024 года за такую ​​сумму обычно может быть автомобилем после ДТП или с существенными повреждениями", - говорится в расследовании.

Также в расследовании говорится о связях семьи: отмечается, что родители Бурмистровой "посещали Россию, в частности Санкт-Петербург", а также имеют контакты с территорией Крыма.

"По данным источников, у отца Бурмистровой есть открытый профиль в "Одноклассниках", а также упоминание о поездке с семьей в Санкт-Петербург уже во время войны. Кроме того, источники указывают на регулярные поездки семьи правоохранительницы в оккупированный Крым. У матери Бурмистровой также есть страница в соцсети врага VK, электронный адрес на mail.ru и совместные с мужем поездки в страну-агрессорку", - отмечается в расследовании.

В материале акцентируется, что Бурмистрова является следователем, имеющим доступ к уголовным производствам и влияющим на процессуальные решения, поэтому "любые потенциальные связи со страной-агрессором или несоответствие образа жизни доходам должны быть предметом тщательной проверки".

Журналисты также задают вопросы относительно реакции государства: получат ли изложенные факты оценку со стороны НАПК, внутренней безопасности Нацполиции и других антикоррупционных органов.

